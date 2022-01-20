Sincar’da Irak ordusundan PKK'ya baskın: Çok sayıda terörist gözaltına alındı

Terör örgütü PKK’nın ikinci Kandil’e çevirdiği Sincar’da Irak ordusundan sürpriz adımlar geldi. PKK’nın ilçe merkezine terörist heykeli dikmek istemesiyle başlayan gerilim, çatışmanın eşiğine dayandı. Irak ordusu bölgede terör estiren PKK’nın sözde asayiş birimlerini bastı. Çok sayıda PKK’lı gözaltına alınırken örgütün ağır/hafif silahlarına el konuldu. Teröristlerin büyük bölümü Sincar dağına kaçtı.

KONTROL ALTINDA

Irak ordusu bölgeye zırhlı araçlarla yüzlerce asker gönderdi. Teröristler yerel halkı Irak ordusuna karşı kışkırtmak için eylem çağrılarına başladı. Iraklı yetkililer, PKK’nın Sincar’ı boşaltıp farklı bir alana gitmeleri konusunda uyarıldığını vurguladı.

Sincar Anlaşması’na göre, ilçenin korunmasının ordu ve yerel polisin sorumluluğunda olduğunun altı çizildi. Irak Silahlı Kuvvetleri ise Sincar’daki durumu kontrol altına aldıklarını duyurdu.

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1 GÜNDE ESİR EDERİZ

Açıklamada, “Silahlı gösterilerin oluşmasını engellemeye yönelik talimatlar verildi. Son günlerde bölge halkının tanık olduğu güvensizlikle mücadele etmeye ve insani yardım konusuna yüksek öncelik vermeye devam edeceğiz” denildi. Öte yandan Irak basınında bölgeden görüntüler yayınlandı. Bunlardan birinde PKK’nın kontrol noktasına giren Irak güçlerine bağlı askerlerin kameraya “Hani neredeler? Yer bitiririz onları. Bir günde esir ederiz” demesi dikkat çekti.

O ALÇAĞIN HEYKELİNİ DİKECEKLERDİ

PKK Sincar merkezine, SİHA’larla etkisiz hale getirilen “Zeki Şenkali” kod adlı İsmail Özden’in heykelini dikmek istemişti. Irak ordusuna bağlı askerler ve Federal Polis Gücü’nün engellediği girişim sonrası bazı bölgelerde çatışmalar yaşandı.

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Kimseye hayat hakkı tanımıyorlar

Mesut Barzani’nin partisinin Sincar Temsilcisi İdris Zozani, PKK’nın Sincar’da kimseye hayat hakkı tanımadığını söyledi. PKK’nın farklı ülkelerin planlarını hayata geçirdiğini kaydeden Zozani, “Sincar’da PKK’lı olmayanlar katlediliyor. Kaçırılan çocuklar Sincar’a getiriliyor. Burada eğitim veriliyor. Bu şekilde Sincar’ı savaş cephesine çevirdiler” diye konuştu.

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