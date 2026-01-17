Sıra İzlanda ve Norveç'te mi?

Son olarak İzlanda ve Norveç’te yaşanan gelişmeler, bu endişelerin somutlaştığını gösteriyor. Trump’ın İzlanda büyükelçiliğine aday gösterdiği Billy Long’un, ülkenin “ABD’nin 52. eyaleti olabileceği” yönündeki sözleri Reykjavik’te büyük tepki yarattı. Binlerce İzlandalı, bu ifadelerin “şaka” olarak nitelendirilmesine rağmen kabul edilemez olduğunu savunarak Long’un adaylığının geri çekilmesi için dilekçe imzaladı. İzlanda Dışişleri Bakanlığı da açıklama talep ederek Washington’la temasa geçti. Öte yandan Norveç, Arktik’teki Svalbard takımadaları üzerindeki egemenlik vurgusunu güçlendirdi. Bölge, iklim değişikliğiyle artan stratejik ve ekonomik öneminin yanı sıra ABD’nin Grönland’a yönelik sert söylemleri nedeniyle yeniden küresel güç mücadelesinin odağına yerleşti. Washington’ın, bir NATO müttefikine karşı güç kullanma ihtimalini dışlamaması ittifak içinde ciddi rahatsızlık oluşturduğu, İzlanda ve Norveç'ten gelen tepkilerle bir kez daha teyit edildi.