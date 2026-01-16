Yeni Şafak
Trump İran'da 'planlanan idamların iptal edilmesine' saygı duyduğunu belirtti

21:4516/01/2026, الجمعة
AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından İran'daki son gelişmelere ilişkin paylaşım yaparak planların idamların iptal edilmesine saygı duyduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin 800'den fazla idamı iptal etmesine büyük saygı duyduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından İran'daki gelişmelere ilişkin paylaşım yaptı.

Trump,
"Dün gerçekleşmesi planlanan tüm infazların (800'den fazla) İran yönetimi tarafından iptal edilmiş olmasına büyük saygı duyuyorum. Teşekkürler."
ifadesini kullandı.

Trump, 14 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Bize, İran'da infazların durdurulduğu bildirildi. Şu anda bir infaz planı ya da idam yok. Eğer böyle bir şey olursa hepimiz üzülürüz. Ancak bana ulaşan bilgilere göre infazlar durmuş." diye konuşmuştu.


İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 677 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 bin 97 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.



