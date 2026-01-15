DMM'den 'Irak seferlerinin durdurulduğu' iddialarına ilişkin açıklama

"Türkiye ve Irak arasındaki tüm uçuşların durdurulduğunu iddia eden paylaşımlar asılsızdır. İki ülke arasındaki uçuşlar güncel planlamalara uygun olarak devam etmektedir. Dezenformasyon barındıran art niyetli içeriklerin dikkate alınmaması; sadece yetkili resmi merciler tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesi kamuoyundan önemle rica olunur."