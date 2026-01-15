Yeni Şafak
DMM'den 'Irak seferlerinin durdurulduğu' iddialarına ilişkin açıklama

22:30 15/01/2026, Perşembe
G: 15/01/2026, Perşembe
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bazı sosyal medya mecralarınca paylaşılan, "Irak'a tüm uçuşlar durduruldu" iddiasına yanıt geldi. Yapılan açıklamada, "Türkiye ve Irak arasındaki tüm uçuşların durdurulduğunu iddia eden paylaşımlar asılsızdır. İki ülke arasındaki uçuşlar güncel planlamalara uygun olarak devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye ile Irak arasındaki tüm uçuşların durdurulduğuna ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya ve internet haber mecralarında,
"Erbil uçuşlarının süresiz olarak durdurulduğuna"
ilişkin gerçeği yansıtmayan paylaşımların yer aldığı belirtildi.
İddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada,
"Türkiye ve Irak arasındaki tüm uçuşların durdurulduğunu iddia eden paylaşımlar asılsızdır. İki ülke arasındaki uçuşlar güncel planlamalara uygun olarak devam etmektedir. Dezenformasyon barındıran art niyetli içeriklerin dikkate alınmaması; sadece yetkili resmi merciler tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesi kamuoyundan önemle rica olunur."
ifadelerine yer verildi.


