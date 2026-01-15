Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Beyaz Saray: Trump'ın ara seçim iptali konuşması 'şakaydı'

Beyaz Saray: Trump'ın ara seçim iptali konuşması 'şakaydı'

23:1815/01/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın bir haber ajansında yaptığı görüşmede "ABD'de kasım ayında ara seçimlerin yapılmaması gerektiği" ifadelerinin "şaka" olduğunu ifade etti. Leavitt, "Başkan sadece şaka yapıyordu. 'Harika bir iş çıkarıyoruz, her şeyi yapıyoruz, Amerikan halkı belki de (ara seçimlere gerek olmadan) böyle devam edelim diye düşünüyordur' demek istedi." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın
"ABD'de kasım ayında ara seçimlerin yapılmaması gerektiği
" yönündeki ifadesinin
"şaka"
olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump'ın dün bir haber ajansına verdiği özel mülakatta dile getirdiği bir ifadenin endişe edilecek bir şey olmadığını savundu.

Leavitt, Trump'ın dünkü mülakatında,
"ABD'de kasım ayında ara seçimlerin yapılmaması gerektiği"
yönündeki sözlerinin gerçek bir niyet beyanı olmadığını ifade ederek,
"Başkan sadece şaka yapıyordu. 'Harika bir iş çıkarıyoruz, her şeyi yapıyoruz, Amerikan halkı belki de (ara seçimlere gerek olmadan) böyle devam edelim diye düşünüyordur' demek istedi."
diye konuştu.
Leavitt, Trump'ın o bölümde
"esprili bir şekilde"
konuştuğunu sözlerine ekledi.

ABD'de Kongre ara seçimleri 3 Kasım 2026'da yapılacak ve Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalye ile Senato'daki 33 sandalye için ABD halkı sandık başına gidecek.



#ABD
#Donald Trump
#Karoline Leavitt
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ sınav başvurularında son gün ne zaman? 2026 MSÜ sınav ve başvuru takvimi