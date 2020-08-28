​Sirte barut fıçısı gibi: Hafter şimdi de kaos peşinde

Libya’da başkentin altı kilometre kadar yakınına sokulup Türkiye’nin de desteği ile geri püskürtülen darbeci Halife Hafter ve destekçileri, savaşla yapamadığını kaosla başarmanın peşine düştü. Hafter ve destekçileri elektrik kesintileri nedeniyle yapılan protestoları provoke etmeyi sürdürüyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve halkı karşı karşıya getirmeyen çalışan Hafter yanlıları eylemler sırasında halka ateş açtı. Olaylar üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi, Trablus ve diğer şehirlerde güvenliği sağlamak adına özel bir birim oluşturma kararı aldı. Öfke Volkanı Operasyon güçleri kentte çok sayıda kontrol noktası oluşturdu ve şehirde güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.

Darbeci Hafter

ATEŞ AÇANLAR TESPİT EDİLDİ

Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Trablus’un merkezindeki Şehitler Meydanı’nda göstericilere saldıran grubu tespit ettiklerini dile getirdi. Başağa yaptığı açıklamada, silahlı grupları göstericilerin hayatına zarar verme girişimlerine karşı önlemleri artırdıklarını söyledi.

DÜNYA Libya'ya düzenli ordu: Mehmetçik 1993'teki Azerbaycan tecrübesini aktaracak

KENT İLE İLETİŞİM KOPTU

Sirte’de ise internet ve telefon şebekeleri çöktü. Hafter milisleri kentteki benzin istasyonlarını da kapattı. Yerel haber kaynakları şehirde yapılan eylemlerde Hafter’in fotoğraflarının yakıldığını duyurdu. 50’den fazla kişinin tutuklandı. Üyelerinin serbest bırakılmasını isteyen kabliler ve Hafter milisleri arasındaki çatışmalar arttı.

OYNAT 03:15 Mısır ordusunun Libya'yı işgali Sisi'nin sonunu getirebilir Türkiye'nin verdiği askeri desteğin ardından Libya'da savaşın dengesinin değişmesi Hafter destekçisi ülkelerin planlarını alt üst etti. Libya konusunun özellikle Türkiye, ABD ve Rusya arasında bir konu haline gelmesi Mısır'daki darbeci Sisi yönetimini oldukça rahatsız ediyor. Sirte ve Cufra'yı kırmızı çizgi ilan eden Mısır yönetimi gerçekten Libya'ya askeri bir müdahalede bulunabilir mi? Yeni Şafak Editörü Hasan Hız sürecin perde arkasını anlattı:

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

SİRTE’DEKİ OLAYLARA SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ

Başkanlık Konseyi, Sirte’den gelen raporların endişe verici olduğunu açıkladı. Sivillere saldırıların arttığı, tutuklamaların ve tasfiyelerin belgelendiği doğrulandı. Konsey, bu ihlal ve suçlar konusunda boş durmayacağını ve Libya halkının korunmasına yönelik görevlerini yapacaklarını duyurdu.

REKLAM

BAE ASKER GÖNDERMEYİ SÜRDÜRÜYOR

Hafter’in en büyük destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri, ülkeye paralı asker göndermeye devam ediyor. Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayid El Nahyan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmede libya’da ateşkesi desledkileri mesajını verdi. Fakat Hafter’i destekleyen BAE , ülkey paralı asker göndermeye devam ediyor. Son olarak Yemen’den 40 paralı askeri Hafter milislerinin yanında savaşması için bölgeye gönderildi.

Ateşkesi ihlal etti

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin ateşkesi ihlal ederek, Sirte’nin batısındaki ordu birliklerine bu gece füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, yayınladığı sesli mesajında, “İsyancı düşman güçleri bu gece ateşkesi ihlal ederek ordu birliklerimizin bulunduğu bölgelere 12’den fazla Grad füzesi ateşlemiştir. Hiçbir ölüm ve yaralanma olmamıştır” dedi.

OYNAT 00:00 NELER OLUYOR | Libya'da kim kiminle savaşıyor, Türkiye neden asker gönderiyor? 2011 yılında Kaddafi'nin öldürülmesiyle bir türlü istikrar sağlayamayan Libya, Türkiye ve dünya gündeminin en üst sıralarında yer alıyor. Suudi Arabistan'dan Mısır'a, Fransa'dan Rusya'ya kadar birçok ülke Libya'daki gelişmeleri çok yakından takip etmekle kalmıyor, hem askeri hem de diplomatik olarak bu ülkede söz sahibi olmaya çalışıyor. Avrupa'nın güney kapısı konumunda olan ve zengin petrol kaynakları ile öne çıkan Libya, özellikle Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle birlikte kilit ülke haline geldi.



Peki Libya'da neler oluyor? Kim kimle savaşıyor? Türkiye neden bu ülkeye asker gönderiyor? 'Neler Oluyor?' serisinin ilk bölümü 'Libya'da neler oluyor?' ile karşınızdayız.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Volkan henüz sönmedi

Öte yandan bir grup Libyalı, ordunun Hafter milislerine karşı yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu’nu destekleyen bir protesto gösterisi düzenledi. Hafter’in Nisan 2019’da Trablus’a başlattığı ve 14 ay süren saldırıları kınayan göstericiler, Hafter yanlısı grupların yaklaşık 8 aydır ülke petrolüne uyguladığı blokajı kaldırmasını istedi. Göstericiler, “Katil Hafter oyunun dışında tutulmalıdır”, “Trablus kırmızı çizgimizdir”, “Petrol tesisleri açılsın”, “Elektrik sorunu çözülsün”, “Hafter yanlılarına geçit yok”, “Meşru hükümete evet” ve Öfke Volkanı Operasyonu’nu kastederek “Volkan henüz sönmedi” yazılı dövizler taşıdı

Kaddafi’nin kabilesi Hafter’e desteği kesti