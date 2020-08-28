​Sirte barut fıçısı gibi: Hafter şimdi de kaos peşinde

Libya’da başkentin altı kilometre kadar yakınına sokulup Türkiye’nin de desteği ile geri püskürtülen darbeci Halife Hafter ve destekçileri, savaşla yapamadığını kaosla başarmanın peşine düştü. Hafter ve destekçileri elektrik kesintileri nedeniyle yapılan protestoları provoke etmeyi sürdürüyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve halkı karşı karşıya getirmeyen çalışan Hafter yanlıları eylemler sırasında halka ateş açtı. Olaylar üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi, Trablus ve diğer şehirlerde güvenliği sağlamak adına özel bir birim oluşturma kararı aldı. Öfke Volkanı Operasyon güçleri kentte çok sayıda kontrol noktası oluşturdu ve şehirde güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.
ATEŞ AÇANLAR TESPİT EDİLDİ
Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Trablus’un merkezindeki Şehitler Meydanı’nda göstericilere saldıran grubu tespit ettiklerini dile getirdi. Başağa yaptığı açıklamada, silahlı grupları göstericilerin hayatına zarar verme girişimlerine karşı önlemleri artırdıklarını söyledi.
KENT İLE İLETİŞİM KOPTU
Sirte’de ise internet ve telefon şebekeleri çöktü. Hafter milisleri kentteki benzin istasyonlarını da kapattı. Yerel haber kaynakları şehirde yapılan eylemlerde Hafter’in fotoğraflarının yakıldığını duyurdu. 50’den fazla kişinin tutuklandı. Üyelerinin serbest bırakılmasını isteyen kabliler ve Hafter milisleri arasındaki çatışmalar arttı.
SİRTE’DEKİ OLAYLARA SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ
Başkanlık Konseyi, Sirte’den gelen raporların endişe verici olduğunu açıkladı. Sivillere saldırıların arttığı, tutuklamaların ve tasfiyelerin belgelendiği doğrulandı. Konsey, bu ihlal ve suçlar konusunda boş durmayacağını ve Libya halkının korunmasına yönelik görevlerini yapacaklarını duyurdu.
BAE ASKER GÖNDERMEYİ SÜRDÜRÜYOR
Hafter’in en büyük destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri, ülkeye paralı asker göndermeye devam ediyor. Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayid El Nahyan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmede libya’da ateşkesi desledkileri mesajını verdi. Fakat Hafter’i destekleyen BAE , ülkey paralı asker göndermeye devam ediyor. Son olarak Yemen’den 40 paralı askeri Hafter milislerinin yanında savaşması için bölgeye gönderildi.
Ateşkesi ihlal etti
- Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin ateşkesi ihlal ederek, Sirte’nin batısındaki ordu birliklerine bu gece füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, yayınladığı sesli mesajında, “İsyancı düşman güçleri bu gece ateşkesi ihlal ederek ordu birliklerimizin bulunduğu bölgelere 12’den fazla Grad füzesi ateşlemiştir. Hiçbir ölüm ve yaralanma olmamıştır” dedi.
Volkan henüz sönmedi
Öte yandan bir grup Libyalı, ordunun Hafter milislerine karşı yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu’nu destekleyen bir protesto gösterisi düzenledi. Hafter’in Nisan 2019’da Trablus’a başlattığı ve 14 ay süren saldırıları kınayan göstericiler, Hafter yanlısı grupların yaklaşık 8 aydır ülke petrolüne uyguladığı blokajı kaldırmasını istedi. Göstericiler, “Katil Hafter oyunun dışında tutulmalıdır”, “Trablus kırmızı çizgimizdir”, “Petrol tesisleri açılsın”, “Elektrik sorunu çözülsün”, “Hafter yanlılarına geçit yok”, “Meşru hükümete evet” ve Öfke Volkanı Operasyonu’nu kastederek “Volkan henüz sönmedi” yazılı dövizler taşıdı
Kaddafi’nin kabilesi Hafter’e desteği kesti
- Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin kabilesi Kazazife, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’den desteğini çekti. Kazazife Kabilesi Konseyi tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, “Kazazife kabilesi mensupları Sirte bölgesinde ‘Onur Hareketi’ olarak bilinen Hafter’e mensup güçlerden derhal ayrılsın ve Hafter yanlısı paralı askerlerden uzaklaşsın” ifadelerine yer verildi. Yerel medyaya yansıyan açıklamada, Hafter milisleri tarafından Sirte’de alıkonulanların tamamının serbest bırakılması, vatandaşların evlerini basan paralı askerlerin ve Nasır Uveydat adındaki kabile mensubu vatandaşı öldüren Hafter milislerinin teslim edilmesi istendi. Taleplerin yerine getirilmemesi durumunda, “Hafter milislerinin “kendilerine karşı savaşılması gereken düşman” olarak ilan edileceği kaydedildi.