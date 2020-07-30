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Dünya Sisi Esed rejimi safında savaşacak askerler gönderiyor
ORTADOĞU

Sisi Esed rejimi safında savaşacak askerler gönderiyor

Mısır'ın Beşşar Esed rejimi için savaşmak üzere Suriye'ye yaklaşık 150 asker gönderdiği, askerlerin İran Devrim Muhafızları Ordusu ile diğer İran destekli terörist grupların koordinasyonunda İdlib'in güneyi ve Batı Halep kırsalındaki cephe hatlarına yerleştiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Ellerinde hafif silahlar bulunan askerler, söz konusu bölgelerdeki cephe hatlarına yerleşti.
Ellerinde hafif silahlar bulunan askerler, söz konusu bölgelerdeki cephe hatlarına yerleşti.

Mısır'ın Beşşar Esed rejimi için savaşmak üzere Suriye'ye yaklaşık 150 asker gönderdiği, askerlerin İran Devrim Muhafızları Ordusu ile diğer İran destekli terörist grupların koordinasyonunda İdlib'in güneyi ve Batı Halep kırsalındaki cephe hatlarına yerleştiği öğrenildi.

Güvenilir askeri muhalif kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Mısır'dan gelen yaklaşık 150 asker, geçen günlerde Esed rejimi kontrolündeki Hama askeri havaalanına indi.

İran ile bağlantılı güçler ikiye ayrıldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu ile diğer İran destekli terörist grupların koordinasyonunda hareket eden askerler, iki gruba ayrıldı.

Bir kısmı, Halep'in batı kırsalındaki Han Asel bölgesine, diğer kısmı ise İdlib'in güneyindeki Serakib ilçesi civarına ulaştı.

Ellerinde hafif silahlar bulunan askerler, söz konusu bölgelerdeki cephe hatlarına yerleşti.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Rejim güçlerinin Eylül 2018'de yığınağına hız vermesi üzerine Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.

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İdlib'de yaşayan Suriyeliler, büyük küçük herkese şefkat elini gösteren Türk askerlerine teşekkür etti. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, İdlib'de yaşayan Suriyelilerin görüntüsü paylaşıldı. Yardımlarından ötürü Türk askerine teşekkür eden Suriyeliler, şu ifadeleri kullandı: 'Türk askerleri burada büyük küçük herkese saygı gösteriyorlar, bize çok iyi davranıyorlar. Allah'ın lütfu ve onlar ile durum eskisinden daha iyi. Onlar bizim için ailesini ülkesini bırakıp buraya geldi, 3 yıldır buradalar. İnşallah durumlar bundan sonra daha iyi olacak. Askerler bize çok iyi davranıyor' denildi.

1800 sivil hayatını kaybetti

Rejim ve destekçileri bu çerçevede İdlib'in önemli ilçelerinin yanı sıra güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi ele geçirdi.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni bir mutabakat sağladı. Ateşkes 6 Mart'ta yürürlüğe girdi.

Rejim ve destekçilerinin zaman zaman ihlallerine rağmen, ateşkese büyük ölçüde uyuluyor.

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