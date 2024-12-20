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Siyonistler camiyi kundakladı: Duvarlara ırkçı sloganlar yazıldı

Siyonistler camiyi kundakladı: Duvarlara ırkçı sloganlar yazıldı

Esmanur Tuna Sarraç
16:0520/12/2024, Cuma
G: 20/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da bir camiyi kundakladı.
İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da bir camiyi kundakladı.

İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Birru'l Valideyn Camisi'ni kundakladı. Caminin büyük bir bölümü alevlere teslim oldu. Ayrıca Siyonistler cami duvarlarını ırkçı ifadelerle karaladı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit şehrinde bir camiyi ateşe verdi ve duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Selfit şehrine bağlı Marda beldesindeki Birru'l Valideyn Camisi'ni ateşe verdi.

'Araplara ölüm' yazıp kaçtılar

Tanıklar, yangının caminin büyük bir kısmını sardığını, ancak bölge sakinlerinin yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardığını aktardı. Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ayrıca cami duvarlarına "Araplara ölüm" gibi ırkçı sloganlar yazdığı ve altı köşeli Davud Yıldızı çizdikleri belirtildi.

Arap düşmanlığına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da bir camiye saldırarak ateşe vermelerini kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yahudi yerleşimcilerden bir grubun, Selfit kuzeyinde yer alan Marda köyü camisini ateşe vermeleri ve duvarlarına da Arap düşmanlığını içeren sloganlar çizmesini kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gaspçı İsraillilerin camiye yönelik saldırılarının "ırkçı" bir eylem olduğu vurgulanan açıklamada, Marda köyündeki camiye düzenlenen saldırının, İsrail'de iktidar olan aşırı sağcıların Filistin halkına yönelik geniş çaplı tahriklerinin bir yansıması olduğuna dikkat çekildi.

#Batı Şeria
#cami
#İsrail
#ırkçı

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