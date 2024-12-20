Siyonistler camiyi kundakladı: Duvarlara ırkçı sloganlar yazıldı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit şehrinde bir camiyi ateşe verdi ve duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Selfit şehrine bağlı Marda beldesindeki Birru'l Valideyn Camisi'ni ateşe verdi.

'Araplara ölüm' yazıp kaçtılar

Tanıklar, yangının caminin büyük bir kısmını sardığını, ancak bölge sakinlerinin yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardığını aktardı. Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ayrıca cami duvarlarına "Araplara ölüm" gibi ırkçı sloganlar yazdığı ve altı köşeli Davud Yıldızı çizdikleri belirtildi.

Arap düşmanlığına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da bir camiye saldırarak ateşe vermelerini kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yahudi yerleşimcilerden bir grubun, Selfit kuzeyinde yer alan Marda köyü camisini ateşe vermeleri ve duvarlarına da Arap düşmanlığını içeren sloganlar çizmesini kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.