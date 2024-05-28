Slovenya Filistin Devleti'ni tanıma önerisini değerlendirecek

İspanya, İrlanda ve Norveç'in bugün Filistin Devleti'ni resmen tanımasını duyurması beklenirken Slovenya'dan da benzer bir adım geldi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı kapsayan bir Filistin devletini tanıyor. Tüm taraflarca kabul edilmediği müddetçe 1967 sınırlarındaki hiçbir değişikliği tanımayacağız" dedi. Sanchez'in başbakanlık kabinesi Filistin'i devlet olarak tanıyan kararnameyi resmen kabul etti.

Golob, Filistin'in resmen tanınması önerisinin Perşembe günü yapılacak hükümet toplantısında “Filistin'in tanınması” görüşüleceğini aktararak, “Bu sürede, acil bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için baskı oluşturmak amacıyla benzer düşünen bir grup ülkeyle koordinasyon içinde olmaya devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler'in sorumlu üyesi olarak, Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması için elimizden gelen her şeyi yapma yükümlülüğümüz bulunuyor” dedi.