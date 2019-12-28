Somali’de bomba yüklü araçla saldırı: En az 100 kişi yaşamını yitirdi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda en az 100 kişi hayatını kaybetti.
- Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkentte gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirildi.
Yaralılar Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'ne kaldırıldı
Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Yılmaz, yaralıların birçoğunun Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyledi.
- Aamin Ambulans Hizmetleri Müdürü Abdikadir Abdirahman, saldırıda en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 50'den fazla kişinin de yaralandığını kaydetti.
Somali Hükümet Sözcüsü İsmail Muhtar da Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığını ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.
Saldırıda çevredeki iş yerlerinde ciddi hasar meydana geldi.