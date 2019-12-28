Dünya Somalide bomba yüklü araçla saldırı En az 100 kişi yaşamını yitirdi
AFRİKA

Somali’de bomba yüklü araçla saldırı: En az 100 kişi yaşamını yitirdi

Somali'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 100 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Patlamada iki Türk vatandaşının da hayatını kaybettiği belirtildi. Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Yılmaz, yaralıların birçoğunun Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Gümrük merkezinin yakınlarında bombalı araçla saldırı gerçekleşti.
Gümrük merkezinin yakınlarında bombalı araçla saldırı gerçekleşti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda en az 100 kişi hayatını kaybetti.

  • Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkentte gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirildi.

İntihar saldırısı gerçekleşti.

Somali'de bombalı saldırı
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Somali'de bombalı saldırı
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. En az 100 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yaralılar Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'ne kaldırıldı

Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Yılmaz, yaralıların birçoğunun Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyledi.

    Aamin Ambulans Hizmetleri Müdürü Abdikadir Abdirahman, saldırıda en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 50'den fazla kişinin de yaralandığını kaydetti.

Somali Hükümet Sözcüsü İsmail Muhtar da Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığını ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

Saldırıda çevredeki iş yerlerinde ciddi hasar meydana geldi.

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