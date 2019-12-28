Somali’de bomba yüklü araçla saldırı: En az 100 kişi yaşamını yitirdi Somali'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 100 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Patlamada iki Türk vatandaşının da hayatını kaybettiği belirtildi. Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Yılmaz, yaralıların birçoğunun Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyledi.

Haber Merkezi 28 Aralık 2019, 13:05 Son Güncelleme: 28 Aralık 2019, 14:01 AA