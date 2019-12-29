Dünya Somalide kanlı gün
AFRİKA

Somali’de kanlı gün

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Ölenler arasında iki Türk vatandaşı da bulunuyor. Yaralılardan bir kısmının başkentteki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtilirken, Türkiye, bölgeye 20 kişilik sağlık ekibi gönderiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Somali'deki saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti.
Somali'deki saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti.

Somali, cumartesi sabahına kanlı bir saldırıyla uyandı. Ülkenin başkenti Mogadişu’da düzenlenen bombalı saldırıda aralarında iki Türk vatandaşının da bulunduğu 90 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin ise yaralandığı bildirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkentte gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirildi. Reuters haber ajansı, uluslararası organizasyonları kaynak göstererek verdiği haberinde ölü sayısının en az 90 olduğunu belirtti.

Somali'de bomba yüklü saldırı gerçekleşti.

ÇOĞUNLUĞU ÖĞRENCİ

Mogadişu Belediye Başkanı Ömer Mahmud, saldırıda ölenlerin büyük bölümünün üniversite öğrencileri ve diğer okullara giden öğrenciler olduğunu belirtti. Yerel kaynaklar da, hayatını kaybedenlerin 17’sinin polis olduğu bilgisini geçti. Somali Hükümet Sözcüsü İsmail Muhtar ise Associated Press Ajansı’na yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığını ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi. Saldırıda çevredeki iş yerlerinde ciddi hasar meydana geldi.

FİRMAYA BEŞİNCİ SALDIRI

Saldırıda, iki Türk vatandaşının da hayatını kaybettiği bildirildi. Türk vatandaşlarının, Somali’de faaliyet gösteren bir Türk şirketinde çalıştığı belirtildi. TİKA Mogadişu Koordinatörü Galip Yılmaz, yaptığı açıklamada, “Bombalı saldırıda hayatını kaybeden Türk vatandaşları, Türk bir inşaat şirketinde çalışıyordu. Firma, patlamanın olduğu bölgede, Katar’ın finanse ettiği Mogadişu-Afgoye asfalt yol yapım projesini üstlenmişti” ifadelerini kullandı. Firmanın TİKA projesiyle Somali’ye geldiğini belirten Yılmaz, olayın, firmaya yönelik beşinci saldırı olduğunu kaydetti. Yılmaz, “Dört ay önce de aynı firmanın aracına saldırı olmuş iki Türk personel yaralanmıştı. Daha önceki saldırılarda firmada çalışan Somalililer ölmüştü” dedi.

ATEŞ DENİZLİ’YE DÜŞTÜ

Hayatını kaybeden Türk vatandaşlarından birinin iş makinesi operatörü olarak çalışan Denizlili Mehmet Kaplan olduğu belirtildi, Öte yandan aslen Osmaniye nüfusuna kayıtlı ancak uzun süredir Denizli’de ikamet eden Mustafa Yalman’ın ise patlamadan 5 dakika önce şantiye kamyonuyla olay yerinden ayrıldığı ve bu sayede hayatta kaldığı öğrenildi.

YARALILAR TÜRK HASTANESİNDE

Bölgede bulunan Türk hastanesi

Yaralılardan bir kısmı başkentteki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Hastane Yöneticisi Operatör Dr. Aşır Eraslan, ilk etapta 36 yaralının acil servislerine getirildiğini, 9 yaralıyı ameliyata aldıklarını belirtti. Daha sonra hastanelerine getirilenlerin sayısının 41’e yükseldiğini kaydeden Eraslan, “Ağır yaralı iki kişi daha tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 15 kişi ameliyata alındı” diye konuştu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, UMKE ve cerrahi ekipten oluşan 20 kişilik personeli ve ambulans uçakları Mogadişu’ya gönderdiklerini açıkladı.

  • Erdoğan lanetledi
  • Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör saldırısını lanetleyerek, “Saldırıda hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “Saldırıda hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” mesajını paylaştı.Türk milletine ve kardeş Somali halkına taziyelerini ileten Erdoğan, “Türkiye her zaman Somali’nin yanındadır.” ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamayla, terör saldırısını şiddetle kınadı ve lanetledi.
  • Hedef kimdi?
  • Olay anına ilişkin yerel medyaya açıklama yapan görgü tanıkları, bomba yüklü aracın, Türk çalışanları taşıyan aracın geçişi sırasında patlatıldığını söyledi. Afrika Boynuzu ülkelerine yönelik haberler yapan Horn24News sitesi de, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, saldırının hedefinin Türk işçiler olabileceğini yazdı. Saldırı 2017’de yaşanan ve 550 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan sonra ülke tarihinin en kanlı saldırılarından biri olarak değerlendiriliyor.
  • Teröre karşı birlik mesajı
  • Mevlüt Çavuşoğlu
  • Türkiye, Somali’de meydana gelen terör saldırısını kınadı ve Somali halkına taziyelerini iletti. Twitter’dan açıklama yayınlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Mogadişu’da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kardeş Somali’nin daima yanında olacağız. Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, saldırıyı lanetlediğini belirterek, “Menfur saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Ülkemiz, terörle mücadelede Somali’nin yanındadır” dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise, Türkiye’nin teröre karşı mücadelede dost ülke Somali’nin yanında olduğunu kaydederek ölenler için taziyelerini iletti.

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