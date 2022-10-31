Dünya Somalide terör saldırısı 100den fazla ölü var
AFRİKA

Somali’de terör saldırısı: 100'den fazla ölü var

Somali’nin başkenti Mogadişu’da gerçekleşen iki patlamada en az 100 kişinin öldüğü, 300’den fazla kişinin yaralandığı açıklandı. Saldırılar Eğitim Bakanlığı binası önünde iki bomba yüklü araçla gerçekleşti. İlk patlamadan sonra ambulanslar gelince ikinci patlama oldu. Bakanlığa ayrıca silahlarla ateş açıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Somali’de terör saldırısı: 100den fazla ölü var
​Somali’nin başkenti Mogadişu’da gerçekleşen iki patlamada en az 100 kişinin öldüğü, 300’den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da önceki gün gerçekleşen iki patlamada en az 100 kişinin öldüğü, 300’den fazla kişinin yaralandığı açıklandı. Saldırılar Eğitim Bakanlığı binası önünde iki bomba yüklü araçla gerçekleşti. İlk patlamanın ardından olay yerine ambulanslar geldikten sonra ikinci saldırı düzenlendi. Bakanlık binasına ayrıca silahlarla ateş açıldı. Somali Devlet Başkanı Hasan Şeyh Mahmud, dün sabah yaptığı açıklamada ölü ve yaralı sayısının artmaya devam ettiğini belirterek “Lütfen bize ilaç ve doktor gönderin. Tüm yaralıları, gerekli tedavileri için yurt dışına gönderebilecek vaktimiz yok. Durumları her an kötüleşebilir” diyerek uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu. Saldırıyla ilgili soruşturma devam ederken işaretler terör örgütü Eş-Şebab’ı gösteriyor. 2017’de Eş-Şebab’ın düzenlediği saldırıda aynı noktada patlayıcı yüklü bir kamyon infilak etmiş ve en az 600 kişi ölmüş, yaklaşık bin kişi yaralanmıştı. Ankara’dan da terör saldırısına kınama geldi. Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında Somali halkı ve hükümetine başsağlığı dilendi.

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