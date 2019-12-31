Somali'den ağır suçlama

İkisi Türk 81 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının yaralarını sarmaya çalışan Somali, diğer yandan da katillerin izini sürüyor.
Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA), Mogadişu’da cumartesi günü gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü aracın üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesine ilişkin kanlı saldırıya ilişkin ilk raporunu açıkladı. NISA hükümete sunulan ön raporunda saldırının yabancı bir ülke tarafından planlandığı ve yönetildiği tesbitini yaptı. Açıklamada olayın aydınlatılması için bazı uluslararası istihbarat servisleriyle çalışılacağı kaydedildi.
GİZLİ TOPLANTILAR YAPILIYOR
Somali istihbaratı açıklamasında ülke ismi vermese de tüm oklar Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan ortaklığını gösteriyor. Güvenlik kaynakları soruşturmada özellikle bu iki ülkesinin uzantıları üzerinde durulduğunu belirtiyor. Özellikle BAE bir süredir bu ülkedeki faaliyetlerine hız verdi. BAE’nin ülkedeki büyükelçisinin bazı bakanları evlerinde ziyaret ederek ‘Türkiye ve Katar’ın’ ülkedeki faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı aktardığı öne sürülüyor.
TERÖRİSTLERİ SİLAHLANDIRDI
BAE, Türkiye ve Katar’a yakın durduğu için son 3 yılda Somali’ye örtülü veya açık çok sayıda operasyon düzenledi. BAE, işletmesini aldığı limanlar aracılığıyla bölgeyi cephaneliğe çevirdi. Bir çok terör örgütü ve ayrılıkçı gruplar BAE tarafından silahlandırıldı. 2017 yılında silah yüklü gemilerden birisi Somali güvenlik güçleri tarafından yakalanınca kirli ağ deşifre oldu. Somali Federal Parlamentosu, silah trafiğine son vermek için Dubai merkezli DP World şirketi ile yapılan liman anlaşmalarını iptal etti.
BAE’Lİ ŞİRKET KOVULDU
Ülkedeki çalışmaları yasaklanan şirketin tüm yekilileri de ülkeden kovuldu. Bu dönemde Somali’ye çevre ülkelerden de destek verildi. Kenya’daki çoğunluk lideri Aden Duale, Abu Dabi yönetiminin Somali’de ticari şirketler aracılığıyla vekalet savaşı yürüttüğünü söyledi. Şirketin kovulması Mogadişu’da siyasi krize neden olmuş, süreç Parlamento Başkanı’nın istifası ile sonuçlandı.
PARA DOLU ÇANTALAR
Somali üzerindeki operasyon bununla sınırlı kalmadı. BAE, Somali’de kendi çıkarlarına hizmet edecek bir grup oluşturmak isterken suçüstü yakalandı. 2018 Nisan ayında Dubai’den gelen Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait uçakta para dolu çantalar ele geçirildi. Somalili yetkililer, girişi bildirilmeyen paraya el koydu. Havalimanı güvenlik yetkilileri ve istihbarat görevlileri olayla ilgili soruşturma başlattı. BAE ‘Somali’de eğittiği askerler için’ getirdiğini iddia etse de istihbarat birimleri paranın silahlı gruplara dağıtılacağını belirledi.
- Orduyu da ele geçireceklerdi
- Somali yönetiminin BAE’ye bir cevabı da askeri anlaşmaları iptal etmek oldu. 2014 yılından itibaren Somali’de bazı birlikleri eğiten BAE, askerlerin maaşını da kendisi veriyordu. Ordu içindeki BAE etkisi hissedilir düzeye çıkınca Somali bu ülke ile yaptığı anlaşmaları bitirdi. Somali’deki askerlerin tüm sorumluluğu Somali hükümeti tarafından üstlenildi. BAE’nin eğittiği askerler, olası bir darbe girişimine karşı ordu içerisindeki farklı birimlere dağıtıldı. BAE’nin eğittiği özel birlikler ile Somali ordusundan başka bir grup arasında kısa süreli silahlı çatışma bile yaşandı. BAE’nin gönderdiği en az 600 silahın sokak pazarında satışa çıktığı da basına yansıdı.
- Para ile satın alamadılar
- Somali yönetimi arasındaki baskının diğer bir nedeni ise Katar ile Körfez ülkeleri arasında yaşanan gerilim. BAE ve S.Arabistan, Katar krizinin başlamasıyla Mogadişu’dan hava sahasını Katar uçaklarına kapatmasını istemiş ve Somali’ye para teklif etmişti. Ancak Somali bu krizde tarafsız kalmayı seçerek hem Katar hem de BAE ve Suudi Arabistan ile ilişkilerini sürdürme kararı almıştı.
- 25 kişiye hala ulaşılamıyor
- Somali’de 81 kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırının ardından 25 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Ulusal basının aktardığına göre, Somali Hükümeti Sözcüsü İsmail Muhtar, başkent Mogadişu’daki saldırıda bölgede olduğu tahmin edilen 25 kişinin henüz bulunamadığını dile getirdi. Kurtarma çalışmalarının halen sürdüğünü belirten Muhtar, “Kayıp olanlardan 6’sı çocuk. Şu ana kadar 81 kişinin öldüğü tespit edildi” ifadelerini kullandı. Türkiye Sağlık Bakanlığı da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından yaralıların tedavisine destek vermek amacıyla harekete geçmiş, bu kapsamda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik ekibi Somali’ye göndermişti. Patlamada hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalili Türkiye’ye getirilmişti.
- Terör kurbanları toprağa verilecek
- Somali’deki terör saldırısında yaşamını yitiren Mehmet Kaplan ve Turan Sevi’nin cenazesinin bugün toprağa verileceği bildirildi. Mogadişu’daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerden Mehmet Kaplan’ın (47) cenazesi, Aden Adde Uluslararası Havalimanı’ndan Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri uçakla Etimesgut Askeri Havalimanı’na akşam getirildikten otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Otopsi işlemeleri tamamlanan Kaplan’ın dün planlanan cenaze töreni bugüne alındı. Turan Sevi’nin (67) cenazesi de ailesi tarafından alınarak Aydın’ın Efeler ilçesine getiriliyor. Cenazenin bugün öğle vakti Umurlu Mahallesi’ndeki Uluyol Camisi’nden son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.