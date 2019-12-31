Somali'den ağır suçlama

İkisi Türk 81 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının yaralarını sarmaya çalışan Somali, diğer yandan da katillerin izini sürüyor.

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA), Mogadişu’da cumartesi günü gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü aracın üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesine ilişkin kanlı saldırıya ilişkin ilk raporunu açıkladı. NISA hükümete sunulan ön raporunda saldırının yabancı bir ülke tarafından planlandığı ve yönetildiği tesbitini yaptı. Açıklamada olayın aydınlatılması için bazı uluslararası istihbarat servisleriyle çalışılacağı kaydedildi.

GİZLİ TOPLANTILAR YAPILIYOR

Somali istihbaratı açıklamasında ülke ismi vermese de tüm oklar Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan ortaklığını gösteriyor. Güvenlik kaynakları soruşturmada özellikle bu iki ülkesinin uzantıları üzerinde durulduğunu belirtiyor. Özellikle BAE bir süredir bu ülkedeki faaliyetlerine hız verdi. BAE’nin ülkedeki büyükelçisinin bazı bakanları evlerinde ziyaret ederek ‘Türkiye ve Katar’ın’ ülkedeki faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı aktardığı öne sürülüyor.

Muhammed Bin Zayed

TERÖRİSTLERİ SİLAHLANDIRDI

BAE, Türkiye ve Katar’a yakın durduğu için son 3 yılda Somali’ye örtülü veya açık çok sayıda operasyon düzenledi. BAE, işletmesini aldığı limanlar aracılığıyla bölgeyi cephaneliğe çevirdi. Bir çok terör örgütü ve ayrılıkçı gruplar BAE tarafından silahlandırıldı. 2017 yılında silah yüklü gemilerden birisi Somali güvenlik güçleri tarafından yakalanınca kirli ağ deşifre oldu. Somali Federal Parlamentosu, silah trafiğine son vermek için Dubai merkezli DP World şirketi ile yapılan liman anlaşmalarını iptal etti.

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BAE’Lİ ŞİRKET KOVULDU

Ülkedeki çalışmaları yasaklanan şirketin tüm yekilileri de ülkeden kovuldu. Bu dönemde Somali’ye çevre ülkelerden de destek verildi. Kenya’daki çoğunluk lideri Aden Duale, Abu Dabi yönetiminin Somali’de ticari şirketler aracılığıyla vekalet savaşı yürüttüğünü söyledi. Şirketin kovulması Mogadişu’da siyasi krize neden olmuş, süreç Parlamento Başkanı’nın istifası ile sonuçlandı.

PARA DOLU ÇANTALAR

Somali üzerindeki operasyon bununla sınırlı kalmadı. BAE, Somali’de kendi çıkarlarına hizmet edecek bir grup oluşturmak isterken suçüstü yakalandı. 2018 Nisan ayında Dubai’den gelen Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait uçakta para dolu çantalar ele geçirildi. Somalili yetkililer, girişi bildirilmeyen paraya el koydu. Havalimanı güvenlik yetkilileri ve istihbarat görevlileri olayla ilgili soruşturma başlattı. BAE ‘Somali’de eğittiği askerler için’ getirdiğini iddia etse de istihbarat birimleri paranın silahlı gruplara dağıtılacağını belirledi.