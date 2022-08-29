Sömürgecinin gururu incinmiş: Cezayir'de ülkeden kovulmuştu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Cezayir’de hakaret ve protestolara maruz kalması, “ağırlığını koyamadığı” ve “Fransa’nın aşağılanmasına yol açtığı” şeklinde yorumlandı. Macron’un Oran kentini ziyaretinde güzergahı üzerindeki halkı selamlamak isterken protesto edildiği görüntüler, sosyal medyada yankı uyandırdı. Fransız Senatör Pierre Charon, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Macron’u sevsek de sevmesek de misafir eden ülkenin bu şekilde ona hakaret etmesi kabul edilemez. Çünkü bu durumda hakarete uğrayan Fransa oldu” ifadelerini kullandı. Aşırı sağcı Marine Le Pen’in partisi Ulusal Birlik’in önde gelen ismi Jordan Bardella da “Macron’un alaycı ve düşmanvari bir kalabalık ortasında sırıtmasıyla Fransa’yı bir kez daha küçük düşürdüğü” değerlendirmesinde bulundu. 1830’dan 1962’ye kadar Cezayir’de kanlı bir sömürge yönetimi kuran Fransa’nın lideri, Oran’da vatandaşların tepkisiyle karşılaşmış, Cezayirliler Macron’u “Buradan defol git!” ve “Cezayir çok yaşa” sözleriyle protesto etmişti. Geçen yıl Macron, “Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı?” sözleriyle Kuzey Afrika ülkesinin tarihini yok saymış; Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise bu sözler kınanmış ve “Macron’un ifadeleri, Fransız sömürgeciliğine direnen 5 milyondan fazla şehidin anısına yönelik kabul edilemez bir hakarettir” ifadelerine yer verilmişti. Söz konusu ifadeler iki ülke arasında gerilime yol açmıştı.

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SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERDİLER

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine birçok Fransız kullanıcı, Macron’un nezdinde tüm Fransa’nın hakarete uğradığı tepkisini verdi. Bir Twitter kullanıcısı, Fransız Cumhurbaşkanı’nın hakaret ve protestolar karşısında tebessüm ve teşekkürle aracına binmesini eleştirerek “Bu Cumhurbaşkanı’ndan nefret ediyorum” ifadesini kullandı. Başka bir kullanıcı da “Ona hakaret ediliyor, küfür ediliyor ama o sırıtarak teşekkür ediyor” diye yazdı.

RÜZGAR EKEN FIRTINA BİÇER

Bir Fransız vatandaşı, “Yaşasın Cezayir” tezahüratları karşısında kimsenin “Yaşasın Fransa” demediğine dikkati çekerek; korumalarının, durum karşısında Macron’u apar topar aracına bindirmeye çalıştığını belirtti. Fransız ‘ırkçı ve İslamofobik’ ulusalcıların, Macron’a hakaret eden Cezayirlileri tebrik ettiğini yazan bir kullanıcı da “İki millet arasında barışma tam olarak bu olmalı. Bravo Beyefendi” ifadesini kullandı. Söz konusu videonun altında “Cezayir ve tarihine hakaret edilmesinin sahada bir karşılığının olmaması düşünülemez. Rüzgar eken fırtına biçer” yorumu dikkati çekti.

SÖZLERİ YÜZÜNE ÇARPILDI

Bir sosyal medya kullanıcısı, eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac’ın Fransız Ulusal Marşı’nın bir maç esnasında okunduğu sırada yuhalanmalara karşı stadı terk ettiğini anımsatarak “Değerler yerlerde. Bir cumhurbaşkanının hoş karşılanmaması ülkesine hakarettir, şahsı bizi ilgilendirmez” değerlendirmesinde bulundu. Bir yorumda da Macron’un “Fransa sömürgesi öncesi Cezayir diye bir ulus olmadığı” şeklindeki ifadelerinin yüzüne çarpıldığı ve “Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un rövanşını aldığı” ifadeleri yer aldı. Öte yandan Fransız basınının Oran’daki protesto edildiği görüntüleri paylaşmasının ardından Macron’un, Twitter hesabından, Cezayirlilerle buluştuğu 17 saniyelik farklı bir görüntü yayınlaması dikkati çekti.

Bağımsızlık marşıyla uğurladılar

Macron, 1954’te başlayan Cezayir Kurtuluş Savaşı döneminde, Fransız sömürgesine karşı verdiği mücadeleyle bilinen Milli Kurtuluş Cephesi’nin marşı eşliğinde ülkeden ayrıldı. Fransız lideri uğurlama töreni esnasında askerî bando tarafından çalınan marşta, “İşgalciye karşı bağımsızlık çağrıları Cezayir dağlarında yankılanıyor. Vatanı kurtarmak için yankılanan bu sesi duyuyoruz. Bizler azimli ve dirençli bir halkın, Cezayir’in çocuklarıyız” sözleri yer alıyor.