ABD Başkanı duyurdu: Bağdadi'nin yerine geçecek ismi de öldürdük

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından yerine geçmesi muhtemel olan örgütün ikinci önemli isminin de öldürüldüğünü Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde ABD'nin yaptığı askeri operasyonun ardından DEAŞ'ın 1 numaralı ismi Ebubekir El Bağdadi'nin öldürüldüğü yine Başkan Trump tarafından açıklanmıştı.

Dünya kamuoyunda büyük ses getiren olayın ardından Rusya başta olmak üzere bazı ülkeler "Elimizde bu iddiayı doğrulayabilecek bilgiler yok" görüşünü paylaşmıştı.

