Dünya Der Spiegelden yeni skandal Bağdadinin ölüm haberini Erdoğan fotoğrafıyla verdiler
AVRUPA

Der Spiegel'den yeni skandal: Bağdadi'nin ölüm haberini Erdoğan fotoğrafıyla verdiler

Alman dergisi Der Spiegel yeni bir skandala imza attı. Dergi DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürüldüğü haberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafıyla duyurdu. Dergi haberin başlığında “Tepkiler:Dünya Al-Baghdadi'yi özlemeyecek" ifadelerini kullandı. Dergi daha önce de Erdoğan hakkında küstah ifadelere yer vermişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dergi Bağdadi'nin ölüm haberini Erdoğan'ın fotoğrafıyla duyurdu.
Dergi Bağdadi'nin ölüm haberini Erdoğan'ın fotoğrafıyla duyurdu.

Alman dergisi Der Speigel skandallarına bir yenisini daha ekledi.

Dergi DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürülmesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafıyla duyurdu.

Spiegel haberi “Tepkiler: Dünya Al-Baghdadi'yi özlemeyecek" başlığıyla verdi. Haber Twitter'da Erdoğan'ın fotoğrafıyla paylaşıldı.

Daha önce de Erdoğan hakkında küstah ifadelere yer veren dergi, 2016 yılında kapağında Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel illüstrasyonlarına bir arada yer vermiş 'Korkunç dost: Erdoğan, özgürlük ve demokrasiye karşı savaşıyor' ifadelerini kullanmıştı.

Dergi kapağında daha önce "Neo Magazin Royale" adlı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren şiiri okuyan mizahçı Jan Böhmermann'ın fotoğrafını da kullanmıştı.

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