DEAŞ Lideri Bağdadi'nin öldürülmesi: Türkiye kritik roller üstlendi

Suriye'nin Türkiye'ye en yakın noktalarından biri olan Barişa köyündeki helikopter hareketliliği ilk önce yerel kaynaklara, ardından Twitter'a düştü. Herkesin 'Operasyonu kim, kime karşı yapıyor?' sorusunu sorduğu anlarda ABD Başkanı Donald Trump "Az önce çok büyük bir şey oldu" şeklinde tweet attı.

Bu paylaşımın hemen ardından uluslararası medyada DEAŞ Lideri Ebu Bekir Bağdadi'nin öldürüldüğü 'son dakika' olarak geçmeye başladı. Süreç, Başkan Trump'ın kameralar karşısında "DEAŞ Lideri Bağdadi öldürüldü" demeciyle sona erdi ermesine ancak yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019





Yenisafak.com "ABD operasyonunda Türkiye nasıl bir rol üstlendi?" sorusunun peşine düştü. Konuya hakim güvenlik kaynaklarına göre Bağdadi'ye yönelik operasyon en başından itibaren biliniyordu ve ABD'nin 'acil durum' planı için de elinden gelen tüm desteği vereceğini belirtti.

DEAŞ Lideri'nin öldürüldüğü evin uydu görüntüsü.



Bağdadi operasyonunda İncirlik kullanılmadı

Operasyonun duyulmasının ardından medyada yer alan iddialardan biri de Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda kullanılan 8 ABD helikopterinin İncirlik'ten kalktığı konusuydu. ABD'nin operasyonunda İncirlik'in kullanılmadığı öğrenildi.

ABD Başkanı Trump'ın "Türk hava sahasını kullandık" ifadesine vurgu yapan kaynaklar, "Burada kasıt İncirlik değil. ABD helikopterleri bilgimiz ve onayımız dahilinde Hatay'ın güney kesimlerinde çoklu ve alçak uçuş gerçekleştirdiler. Bu sırada da hava sahamızı kullandılar" görüşünü paylaştı.

Suriye'deki gözlem noktaları bilgilendirildi

Operasyon kapsamında bir diğer nokta ise ABD helikopterlerinin Türkiye'nin Suriye sınırının iç kısmında bulunan gözlem noktalarına çok yakından uçması.

Bilindiği üzere gözlem noktaları, TSK tarafından oldukça iyi bir şekilde korunuyor ve güçlü atış destek imkanları bulunuyor.

Washington-Ankara hattında bu noktada da işbirliğine gidildi ve gözlem noktasındaki vurucu unsurların, operasyona katılan ABD helikopterlerine ateş etmemesi sağlandı.

Türkiye, Suriye'de hakimiyet sağladığı alanlarda askeri gözlem noktaları kurdu. ABD'nin Bağdadi operasyonu kapsamında, hedef bölgeye yakın askeri noktaların Ankara'dan uyarıldığı ve 'Ateş etmeyin. Bilgimiz var' bilgisinin verildiği öğrenildi.

'Acil çıkış planı' Türkiye üzerinden gerçekleşecekti

Güvenlik kaynakları, ABD'nin söz konusu operasyonunda işlerin kötü gitmesi durumunda devreye alınacak 'acil çıkış planı' hazırladığına da değindi.

Bu planda söz konusu operasyona ilişkin bir sıkıntı gerçekleşmesi halinde tüm personelin Türkiye üzerinden tahliye edilmesi ve Türk kara-hava-deniz sahasındaki kimi unsurların olaya doğrudan müdahale etmesi konusunda da Ankara'nın destek verdiği öğrenildi.

Adana'daki İncirlik Hava Üssü, stratejik konumu ve sahip olduğu imkan/kabiliyetlerle gerek NATO operasyonlarında gerek ABD'nin tek başına düzenlediği harekatlar kritik roller üstleniyor.

ABD neden Türkiye'ye bilgi verdi?

ABD'nin Rusya ve Suriye başta olmak üzere bölgedeki hiçbir ülkeye net bilgi vermediği ancak Türkiye'ye operasyonun detaylıca anlatıldığını bilgisini aktaran kaynaklar, bunun nedenine ilişkin olarak "DEAŞ ile mücadele komisyonunda onlarla çok sıkı çalıştık. Ayrıca NATO müttefikiyiz. Bunların da yanı sıra hedef bölge Türkiye sınırına çok yakın ve yine o bölgeyi çevreleyen askeri gözlem noktalarımız-birliklerimiz ile neredeyse dip dibe. Tüm bunlar, ABD'nin Türkiye'ye ayrıntılı bilgi aktarmasının en önemli sebepleri" ifadelerini kullandı.

