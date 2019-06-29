Cumhurbaşkanı Erdoğan Osaka'da Mursi ve Kaşıkçı'yı hatırlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Japonya'daki G-20 Zirvesi'nde basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı iki günlük zirvede ele alınan konuları basın açıklamasıyla değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Muhataplarımızla güncel meseleleri görüştük. Ticaret savaşlarıyla ilgili korumacı tedbirleri ele aldık. G-20 bildirisi geleceğe yön verecek bir bildiri oldu. Türkiye'nin mültecilerle ilgili çabalarını ifade ettik. Mülteciler için 37 milyar doları aşkın kaynak kullandık. Uluslararası ticaret zirvenin en önemli konularından biriydi.

"İnsan hakları konusunda diğer ülkelere karne düzenleyen gelişmiş Batılı devletler temel insanlık sınavından maalesef geçemedi. Mülteci kamplarından yansıyan fotoğrafları hepimiz gördük. Aylan bebeğin en acı trajedisine şahit olduk. Bu politikalar değiştirilmedikçe, minik yavrular deniz kıyılarında ölmeye devam edecek."

"İklim konusu G20'nin en önemli konularından biriydi. Biz en başından beri hakkaniyetli bir yaklaşım olması gerektiğinin altını çiziyoruz. Ülkemize Paris ve BuonesBuones Aires zirvelerinde verilen sözlerin gerçekleştirilmesini, tutulmazsa adım atmayacağımızı söylüyoruz."

"G20 ülkelerinin terörizmle mücadele konusunda ilkeli, tutarlı ve kararlı bir duruş sergilemesi gerekiyor. Terörün kanlı yüzüyle son dönemde birçok ülke yüzleşti. Tüm devletlerin teröre 'terör' deme erdeminin artık göstermesi gerekiyor. Suriye sınırında ciddi ayrım yaşanıyor. Etnik temizlik yaşanan, insanları topraklarından eden terör örgütleri el üstünde tutuluyor. Ülkemize darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütü bazı ülkeler tarafından el üstünde tutuluyor. Uluslararası toplum Brevik katliamından ders çıkarmamış, benzer ırkçı saldırılar devam etmiştir."

Siyasi sığınmacı kılıfının bedeli ağır olacak

"Demokrasiye kasteden darbecilerin 'siyasi sığınmacı' kılıfı altında korunması ve kollanmasının faturası tüm insanlık için ağır olacaktır."

Kaşıkçı cinayetinin hesabı sorulmalı

Biz bu hassas tavrı merhum gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde de gösterdik. Kaşıkçı cinayetinin üstünün örtülmesine izin vermeyeceğiz. Kaşıkçı cinayetinin, en üstten en alta kadar sorumlularının tamamından hesap sorulması, uluslararası toplumun öncelikli görevidir.

BM raportörü Callamard'ın raporunun arkasında durarak adım atmasını bekliyoruz. Sorumluların en alttan en üste kadar yargılanmasını bekliyoruz.

Mursi'nin şehadeti araştırılmalı

Mısır'ın seçimle başa gelip, darbeyle indirilen eski Cumhurbaşkanı Mursi için de aynı adımı bekliyoruz. Duruşma salonunda vefat etmiş, yarım saat hiçbir müdahale yapılmaksızın gelişen durum demokrasi ve insanlığa sahip çıkılmasını beklerdik.

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"Bu tür olaylar yapanın yanında kar kalırsa dünyanın geleceği, dünya açısından, dünya siyaseti açısından da tehlikelidir. Zirvede bunu liderlerle görüştük. Üzülerek belirtmek isterim ki, bazı Batılı ülkeler Mısır'daki idamlar karşısında üç maymunu oynuyor. Konu Türkiye olunca darbeciler için idamın tartışılmasını kabul edilemez bulanlar maalesef Mısır'daki idam cezalarına seslerini çıkarmıyor."

Siber saldırılar büyük tehdit

Hayattaki her şey gibi teknoloji de insan için var, ancak teknoloji ciddi tehditleri de beraberinde getiriyor. Hiçbir kontrol olmayan sosyal medyadaki provokatif haberler hızla yayılıyor. Siber saldırılar büyük şirketlerden, demokratik seçimlere karşı her şeyi tehdit ediyor.

S400 teslimat sürecindedir

S400'lere ilişkin yöneltilen soruyu cevaplayan Erdoğan; "ABD ile patriotlar konusunda Obama döneminde adım atmıştık ancak, kongreden onay çıkmadı dedikleri için alım gerçekleşmedi. S400 teslimat sürecindedir ve teslimat sürecinde olan böyle bir sözleşmeyi inkar etmemiz Türkiye gibi bir devlete yakışmaz, bu iş bitti. S400 'Temmuz ayının ilk yarısında teslimat başlar' diye ilgili birimlerimiz bu açıklamayı yaptılar ve şu andaki beklenti bu istikamette"

"Sayın Trump yaptığı açıklama konuya açıklık getirdi. Yaptırım olmayacağını kendi dilinden dinlemiş olduk. ABD'den şuan 100 adet boeing uçak alımı gerçekleştirdik. Biz ABD ile stratejik ortağız."

"F35 konusunda da şu ana kadar ABD'ye yaptığımız 1 milyar 400 var. Şu ana kadar bize teslimatı yapılan 4 F35 var. Ödeme planı başlamış, ödemeler yapılıyor. Yola kararlılıkla devam edeceğiz"

ABD'nin bölgede olduğunu görmemek mümkün değil

"Rejim tarafından maalesef sınırlarımıza saldırı oldu ve bir askerimiz şehit oldu. Tarafımızdan müdahale edildi, ama bir daha olmaması gerekir. Bunlarla ilgili görüşmeleri yaptık. Gözlem kulelelerin varlığı, İdlib'in korunmasıdır. Hassasiyetimizi sonuna kadar koruyacağız"

"Amerika'yla Suriye'de Münbiç, Fırat'ın doğusu, bunlarla ilgili Trump'ın yaptığı açıklamalar, askerlerinin tamamen çekilmesi, en azından Fırat'ın doğusuna çekilmesi konuları konuşuldu. Koalisyon güçleriyle beraber ABD'nin de bölgede bulunduğunu görmemek mümkün değil. Özellikle Rusya'yla Suriye'nin kuzeybatısındaki varlığımız farklı. Münbiç'te ABD ile ortak atacağımız adımlarla Münbiç'in işgalcilerden kurtulup, sahiplerine teslim edilmesi yönündedir. Oranın yüzde 90'ı Araptır, bir terör koridoru vardı. Burasının artık bir barış koridoru olmalı ve gerçek sahiplerinin yerleşmesi lazım"

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"Şu anda Suriye'de FETÖ'nün herhangi bir durumu söz konusu değil. Görüştüğümüz tüm liderlerle FETÖ konusunu konuştuk ve kendi ülkelerini de korumalarını özellikle istedik"