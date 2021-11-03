İran'dan nükleer anlaşma müzakereleri hakkında açıklama: Tarih verdiler

İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kenti kırsalında 9 kişilik Filistinli aileyi evsiz bıraktı. El-Halil'e bağlı Mesafir Yatta beldesinde Navacia ailesine ait tek katlı ev, işgalci güçler tarafından yıkıldı.



İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan 'İkinci Oslo Anlaşması' çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan 'A bölgesi'nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik 'B bölgesi'nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan 'C bölgesi'nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.