Nijerya'da medreseye saldırı düzenlendi: 1 kişi öldü 100'ü aşkın öğrenci kaçırıldı

Ekonomi

Engin Sigorta'dan, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklama

Engin Sigorta ve Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi, THY ya da ülkenin büyük holdingleriyle hiçbir ticari bağı ve ilişkisinin bulunmadığını bildirdi. Açıklamada şirketin, kurucusu Süleyman Soylu'nun siyasi kimliği dolayısıyla, kaynağı ve maksadı belli ancak temelsiz iddialarla siyaset gündemine çekilmeye çalışıldığı belirtildi.