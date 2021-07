Tunus Cumhurbaşkanı Said meclisin tüm yetkilerini dondurdu Tunus Cumhurbaşkanı Said, meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Said ayrıca, mevcut Başbakan Meşişi'yi görevden aldığını, atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralmaya karar verdiğini de bildirdi. Alınan bu kararın üzerine Meclis Başkanı Gannuşi ülkede darbe olduğunu ve Tunus Cumhurbaşkanının aldığı kararları geçersiz saydığını açıkladı. Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı ise, Başbakan Hişam'ın nerede olduğunu bilmediklerini, sarayda tutulduğuna dair bilgiler geldiğini kaydetti.

Haber Merkezi 26 Temmuz 2021, 00:04 Son Güncelleme: 26 Temmuz 2021, 01:36 AA