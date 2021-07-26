Tunus Cumhurbaşkanı Said meclisin tüm yetkilerini dondurdu

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle" meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirterek, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını bildirdi

الرئيس التونسي يقول انه استولى على السلطة بعد ان تشاور مع رئيسي الحكومة والمجلس النيابي. pic.twitter.com/vcLfCANyY1 — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) July 25, 2021

Tunus Cumhurbaşkanlığının yayınladığı videoda, ülkedeki askeri komuta kademesinin ve güvenlik yetkililerinin katıldığı bir toplantı sonrasında konuşan Said, "Tunus'un içinde bulunduğu yağma, yangın ve durum karşısında ülkeyi kurtarmak için olağanüstü önlemler alması gerektiğini" belirterek isim vermediği bazı grupların belirli bölgelerde iç savaş çıkarmak için para topladığını öne sürdü.

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BAŞBAKAN HİŞAM GÖREVDEN ALINDI

Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyuran Said, söz konusu kararlardan sonra bir genelge yayınlanacağını ve kararların hemen yürürlüğe gireceğini aktardı.

Said, genelgeler biçiminde gerekli kararların duyurulmaya devam edeceğini, atayacağı başbakan ile yeni bir hükümet kurulacağını ve hükümetin cumhurbaşkanı liderliğinde kalacağını kaydetti.

Anayasayı ve halkın çıkarlarını korumak üzere bu kararların kaçınılmaz olduğunu savunan Said, yolsuzluk dosyalarını ortaya çıkarma gerekçesiyle başsavcılık görevini de üstlendiğini belirtti.

MECLİS BAŞKANI GANNUŞİ: BU BİR DARBE!

Raşid Gannuşi

Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el-Gannuşi, Meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararları nedeniyle Cumhurbaşkanı Kays Said'i darbe yapmakla suçladı.

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Gannuşi, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanının yasal bir dayanağı olmayan kararları, bir darbedir, anayasayla yorumlamak yanlıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Said'in kendisini arayarak anayasa çerçevesinde bazı kararlar alacağını paylaştığını ancak içeriğine vakıf olmadığını belirten Gannuşi, söz konusu kararların geçersiz olduğunu ve Meclisin anayasal çerçevede çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Ali el-Arayyid de Said'in kararlarının devletin kurumlarına yönelik darbe niteliğinde olduğunu söyledi.

"Halkı mücadele vermeye çağırıyoruz"

Gannuşi ayrıca çağrıda bulunarak, "Halkı demokrasiyi yeniden tesis etmek için barışçıl bir mücadele vermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkede başta başkent Tunus olmak üzere hükümet ve muhalefet partilerine yönelik kitlesel protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

'BAŞBAKAN HİŞAM'IN NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ'

Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı, Başbakan Hişam'ın nerede olduğunu bilmediklerini, sarayda tutulduğuna dair bilgiler geldiğini kaydetti.

'PANDEMİYLE MÜCADELEYİ ORDU DEVRALSIN!'

Geçtiğimiz hafta Tunus'ta salgının kontrolden çıkmasıyla hükümet geniş çaplı karantina kararı almıştı. Sağlık Bakanı görevden alınırken, Cumhurbaşkanı Said pandemiyle mücadeleyi ordunun devralması talimatı vermişti.

BAE GEÇTİĞİMİZ YIL SOKAK HAREKETİYLE HÜKÜMETİ DEVİRMEYE ÇALIŞMIŞTI Libya ve Akdeniz’deki planlarına Tunus’u dahil edemeyen Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed, geçtiğimiz yıl Tunus’ta büyük bir sokak hareketi çıkararak yönetimi değiştirmeyi planlamıştı.