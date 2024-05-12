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Dünya

Soykırım var ama silah vereceğiz

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’e sağlanan silahların uluslararası hukuk ve ABD yasalarına aykırı kullanıldığına ilişkin hazırladığı raporunu Kongre'ye sundu. Raporda silahların uluslararası hukuku ihlal edecek şekilde kullanıldığı yönündeki değerlendirmeler için “makul” deniliyor. Ancak yine de askeri yardımın devamı isteniyor.

Dış Haberler
04:00 - 12/05/2024 Pazar
Güncelleme: 04:21 - 12/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e sağlanan silahların uluslararası hukuk ve ABD yasalarına aykırı kullanıldığına ilişkin hazırladığı raporunu kongreye sundu. Raporda, silahların uluslararası hukuku ihlal ettiği yönündeki değerlendirmenin "makul" olduğu sonucuna varıldığı ancak askeri yardımların durdurulmasını haklı çıkaracak belirli örnekler bulamadığı belirtildi. İsrail'in mart ayında ABD'nin sağladığı silahları uluslararası hukuka uygun kullanacağına dair verdiği güvencelerin "inandırıcı ve güvenilir" olduğuna vurgu yapılan raporda, "İsrail askeri operasyonlarında sivillerin zararını azaltmaya yönelik en iyi uygulamaları hayata geçirecek bilgi, deneyim ve araçlara sahiptir” denildi. Rapord ayrıca, İsrail'in, “insan hakları hukuku ihlallerini içerdiği iddia edilen belirli olaylarda ABD silahlarının kullanılıp kullanılmadığını doğrulamak için tam bilgi paylaşmadığı" şeklinde muğlak ifadelere de yer verildi.


BASKILARI YATIŞTIRMA MANEVRASI

Kısaca NSM-20 olarak bilinen Ulusal Güvenlik Memorandumu raporu, Şubat ayında ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla Ulusal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde kurulan bir komite tarafından hazırlanarak Dışişleri Bakanlığı'na sunulmuştu. Biden yönetimi, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına silah desteği sağlaması nedeniyle iç kamuoyu ve kongredeki çok sayıda milletvekili tarafından baskılara maruz kalıyordu. Ülke genelindeki üniversitelerde haftalardır devam eden boykot ve protestolarda öğrenciler, hükümete İsrail ile silah ticaretini durdurma çağrıları yapıyordu. İsrail'in Gazze'nin güneyindeki 1.4 milyon sivilin sığındığı Refah bölgesine başlattığı saldırının ardından ise Kongre ve Senato'da da bu yönde çağrılar yüksek sesle dillendirilmeye başlanmıştı. Biden yönetiminin raporu bu baskıları yatıştırmak için hazırlattığı öne sürülüyor.


#ABD
#İsrail
#Gazze
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