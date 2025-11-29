Soykırım yavaşça sürüyor

Ateşkese rağmen Gazze’de saldırılarını sürdüren ve yardım girişine izin vermeyen terör devleti İsrail, soykırıma devam ediyor. Uluslararası Af Örgütü tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, soykırım şekil değiştirdi ve terör devleti Filistinlileri “yavaş ölüme” mahkum ediyor. Raporda İsrail’in saldırıları büyük ölçüde azaltmasına ve sınırlı insani yardıma izin vermesine karşın Gazze’deki şartların “yıkıcı şekilde kötü” olduğunu belirtti. Çalışmada, ateşkesin “normalleşme illüzyonu” yarattığı, ancak İsrail’in soykırımının devam ettiği ifade edildi. Örgüt, Aralık 2024’te ilan ettiği soykırım tespitinin, BM’nin ilgili soruşturma komisyonu tarafından da teyit edildiğini hatırlattı.

Raporda Gazze’de 10 Ekim’de başlayan ABD arabuluculuğundaki ateşkese rağmen İsrail’in anlaşmayı yüzlerce kez ihlal ettiği, en az 339 Filistinlinin bu süreçte öldürüldüğü aktarıldı. İsrail’in gıda ve insani yardım girişini ciddi şekilde kısıtlamayı sürdürdüğü, Refah Sınır Kapısı’nın kapalı olması nedeniyle yardımların yalnızca İsrail üzerinden ve çok sınırlı miktarda girdiği kaydedildi. Gazze’nin halen tam deniz ablukası altında olduğu, İsrail’in günde yalnızca 200 yardım tırına izin verdiği bildirildi. Raporda, barınma, gıda ve ilaç eksikliğinin milyonlarca insanı “yavaş ölüme” sürüklediği, hastalık ve salgın riskinin açlık ve kuşatma nedeniyle arttığı vurgulandı. İsrail’in Gazze’nin yarısından fazlasını fiilen kontrol altında tuttuğu, yeniden inşanın engellenmesi yönünde ABD ile ortak planlar yaptığı belirtildi. İsrail işgali altındaki Refah’ta “güvenlik taramasından geçmiş” Filistinliler için geçici konutlar inşa edilmesi planının büyük tepki çektiği ifade edildi. BM verilerine göre, bir yılda ekonomisi yüzde 87 küçülen Gazze’nin yeniden inşasının 70 milyar dolara mal olacağı öngörülüyor.