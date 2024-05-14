Soykırımcı Senatör insanlıktan çıktı

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada ABD'nin İsrail'e silah sevkiyatını durdurma kararına tepki gösteren Senatör Lindsay Graham, Gazze için "İsrail’in atom bombası atma hakkı var. Gazze Hiroşima olsun" ifadesini kullanmıştı. Açıklamalarının tepki toplaması sonrası NBC News’a konuşan Graham, sözlerinin arkasında olduğunu ifade ederek, "İkinci Dünya Savaşı'nın sona erdirilmesi için atom bombası atıldı. Burası Hiroşima ve Nagazaki. İsrail'e ihtiyaç duyduğu her şeyi vermeliyiz" dedi. Graham, “İsrail'e savaşı sona erdirmek için ihtiyaç duyduğu bombaları verin. Kaybetmeyi göze alamazlar" çağrısında bulundu.