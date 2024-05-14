|
Dünya

Soykırımcı Senatör insanlıktan çıktı

Gazze'ye atom bombası atılmasını isteyen ABD'li Senatör Lindsey Graham, gelen tepkilere rağmen sözlerinin arkasında olduğunu vurguladı. Terör devleti İsrail'in 7 ayı aşan katliam ve soykırımı yetmezmiş gibi, Graham, Gazze için "Hiroşima olsun" ifadesini kullandı.

04:00 - 14/05/2024 Salı
Güncelleme: 03:30 - 14/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Lindsey Graham.
Lindsey Graham.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada ABD'nin İsrail'e silah sevkiyatını durdurma kararına tepki gösteren Senatör Lindsay Graham, Gazze için "İsrail’in atom bombası atma hakkı var. Gazze Hiroşima olsun" ifadesini kullanmıştı. Açıklamalarının tepki toplaması sonrası NBC News’a konuşan Graham, sözlerinin arkasında olduğunu ifade ederek, "İkinci Dünya Savaşı'nın sona erdirilmesi için atom bombası atıldı. Burası Hiroşima ve Nagazaki. İsrail'e ihtiyaç duyduğu her şeyi vermeliyiz" dedi. Graham, “İsrail'e savaşı sona erdirmek için ihtiyaç duyduğu bombaları verin. Kaybetmeyi göze alamazlar" çağrısında bulundu.



#Soykırım
#Gazze
#ABD
#Lindsey Graham
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
150 bin TL evlilik kredisi ödeme tarihleri belli oldu: 8 bin 563 kişi başvurdu! Faizsiz düğün parası ne zaman başlıyor?