Soykırımcıdan ‘gözdağı’ saldırıları

Gazze’deki Filistinlileri kuzeyden güneye 'güvenli bölge' bahanesiyle gönderen İsrail’in, Gazze’nin güneyini ve Refah Sınır Kapısı’nı vurması sonrası tüm dünyadan tepki yükseldi. Bu durum üzerine herhangi bir direniş olayı yaşanmaması amacıyla işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria’da yaşayan Filistinliler, işgalci güç tarafından daha da baskı altına alındı. Özellikle Batı Şeria’daki mülteci kamplarını hedef alan İsrail ordusu gerek insansız hava araçları gerekse kara harekatları ile birçok noktayı yerle bir etti. İsrail ordusu bu süreçte başta Cenin’deki mülteci kampı olmak üzere Tulkarm, Nurşems, Kalkilya, Ramallah, el-Bire ve Nablus’daki mülteci kamplarında çok sayıda hava saldırısı yaptı ve karadan müdahalede bulundu. Yerel kaynaklara göre, İsrail’in bölgede herhangi bir direnişe karşı bu adımı attığı bildirildi. İsrail’in tutumun ilerleyen süreçte daha da sertleşmesinden endişe duyuluyor.