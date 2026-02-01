Soykırımda ikinci aşama: İsrail'den yeni vahşet

İşgalci İsrail ordusuna ait savaş uçakları, dün Gazze kent merkezinin yanı sıra yerlerinden edilmiş yüz binlerce Filistinlinin çadırlarda yaşadığı Han Yunus ve Mevasi bölgelerine bombardımanlar düzenledi. Saldırılarda, toplam 17 sivil ve 15 polis yaşamını yitirirdi, 60’tan fazla Filistinli yaralandı. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesi defalarca ihlal ederek 500’den fazla Filistinliyi katleden işgal ordusu, dünkü saldırıyı ateşkes imzaladığı Hamas liderlerini hedef alarak düzenlediğini öne sürdü. Buna karşılık ateşkesin ilk aşamasında Gazze’deki tüm ölü ve diri İsrailli esirler, teslim edilirken ABD yönetimi ateşkesin ikinci aşamasının başladığını ilan etmiş, İsrail de bunu kabul etmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki ateşkes sürecini koordine edecek bir Barış Kurulu oluşturarak 60'tan fazla ülkeyi kurula davet etmiş, Gazzelilerden oluşan bir Teknokrat Komite'nin göreve başladığını duyurmuş ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) görevine başlayacağını bildirmişti. Gazze'deki son İsrailli esir Ran Gvili'nin de geçtiğimiz hafta teslim edilmesiyle ikinci aşama başlamıştı. İsrail’in buna rağmen yeniden büyük katliamlar işlemesi ilk aşamada olduğu gibi ikinci aşamayı da baltalama girişimi olarak değerlendiriliyor.

7'Sİ AYNI AİLEDEN 17 SİVİL ÖLDÜ

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, dün sabah saatlerinden itibaren Gazze kent merkezi, güneydeki Han Yunus bölgesi ve batıdaki Rimal Mahallesi’ne bombardımanlar düzenledi. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, yerinden edilmiş sivillerin çadırlarda yaşadığı Han Yunus’u hedef alan saldırıda, 7’si aynı aileden olmak üzere 12 kişi yaşamını yitirdi. Gazze kent merkezinin batısındaki Rimal Mahallesi’nde bir apartman dairesini hedef alan İsrail savaş uçaklarının saldırısında ise üçü çocuk, ikisi kadın 5 kişi yaşamını can verdi, çok sayıda kişi yaralandı. Bölgedeki sağlık kaynakları, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

POLİS MERKEZİ HEDEF ALINDI

Öğle saatlerinde ise İsrail’e ait savaş uçakları, Gazze kent merkezinin doğusundaki Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde bir polis merkezini vurdu. Saldırıda ilk belirlemelere göre, 4'ü kadın 15 polis hayatını kaybetti, üç kişi de kayboldu. Saldırı sonucu hayatını kaybedenler ve yaralılar ambulanslarla Şifa Hastanesi'ne nakledildi.

İŞGALCİDEN YENİ BAHANE

Ateşkesin birinci aşamasında, “Sarı Hat” denen bölgeye çekilmesine rağmen sık sık Filistinli sivillerin bulunduğu alanlara saldırılar düzenleyen işgal ordusu, bu saldırıları Gazze’de kalan son esiri teslim alana kadar Hamas’a kurma bahanesiyle yaptığını savunmuştu. Kalan son esir Ran Gvili’nin cesedi geçtiğimiz hafta teslim edilirken İsrail bu kez yeni bahaneler üretiyor. Maariv gazetesine konuşan üst düzey ordu yetkilileri, Şeyh Rıdvan ve Han Yunus’a yönelik saldırıların Hamas liderlerini ve Hamas’a ait silah üretim merkezlerini hedef aldığını öne sürdü.

HAMAS: AMAÇ SAVAŞI SÜRDÜRMEK

Hamas Hareketi ise katliam sonrası yayınladığı açıklamada, İsrail ordusunun iddilarını yalanlayarak saldırıların doğrudan sivillerin yaşadığı çadırları hedef aldığını vurguladı. Hamas’ın resmi sitesinde yer alan açıklamada, İsrail’in “ateşkes ve arabulucu ülkelerle oyun oynadığına” vurgu yapılırken işgalci gücün tek amacının savaş halini sürdürmek olduğunun altı çizildi. Açıklamada, başta ABD olmak üzere arabulucu taraflara İsrail’e ateşkese uyması için baskı kurma çağrısı yapıldı. Öte yandan, 7 Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik soykırım başlatan İsrail, 10 Ekim’deki ateşkese kadar 71 binden fazla sivili katletmişti. 10 Ekim’deki ateşkese de uymayan işgalci güç, bu tarihten beri aralıklarla yoğunlaştırdığı saldırılarda 524 sivili daha öldürerek 1360 sivili yaraladı.







