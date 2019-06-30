Sözde 563 STK’yla terör ağı

Terör örgütü PKK sözde Sivil Toplum Kuruluşları ile Avrupa’yı örümcek ağı gibi sardı. Her ülke kurulan dernek ve federasyon aracılığıyla örgüte milyon dolarlar ve onlarca eleman temin edildi. Düşünce kuruluşu SETA “Avrupa’da PKK Yapılanması” adlı bir çalışma yayınladı. Buna göre; Avrupa ülkelerinde PKK bağlantılı toplam 563 sivil toplum kuruluşu bulunuyor. Örgütün Avrupa’da teşkilatlanma ve faaliyetlerini büyük ölçüde STK’lar üzerinden yürüttüğünün altı çizilirken, PKK’lı sivil toplum kuruluşlarının en çok olduğu ülkeler ise Hollanda’da 55, İsviçre’de 73 ve en çok ise 237 ile Almanya oldu.

BATILI ÜLKELER DESTEK VERİYOR

Üyelerinden örgüt için bağış adı altında para toplayan sözde STK’lara bulundukları ülkelerden de fon akışı sağlanıyor. Örneğin İsveç’te devlet terör örgütünün uzantısı olan STK’lara her yıl yaklaşık 50 bin avro civarında para aktarıyor. Bu durum Avrupa’nın diğer ülkelerinde de benzerlik gösterdiği gibi bazı ülkelerde yer alan enstitüler ulusal ölçekte devlet tarafından desteklenmektedir. Ayrıca Belçika, Almanya, Fransa, İngiltere, İsveç gibi ülkelerde PKK ile doğrudan iltisaklı olan milletvekillerinin hemen hepsi bu derneklerin önünü açmak için çalışmalar yürütüyor.

66 MEDYA KURULUŞU VAR

PKK’nın YPG, SDG gibi isim oyunlarını örgüt medyasında da kullandığı belirtilen raporda, “Avrupa çapında yayın yapan ve merkezlerinin Avrupa başkentlerinde yer aldığı kanallar ve radyolar arasında; Med TV, Medya TV, Roj TV, Nuçe/Med-Nuçe TV gibi doğrudan PKK tarafından yönetilen kanallar yer almaktadır. Bu kanalların birçoğu terörle bağlantısı olduğu gerekçesi ve Türkiye’nin ilgili ülkelere yönelik baskısı sonucu kapatılıyor olsa da farklı bir isimle yeniden açılmaktadır” ifadesi kullanıldı. Ülke ülke örgütün yayın organlarının sayısının verildiği çalışmaya göre Avrupa’da PKK’nın toplam 66 medya kuruluşu var.

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AVRUPA’DAN 547 KİŞİ PKK SAFLARINDA

Çalışmada, Avrupa’da PKK’yı resmen terör örgütü olarak tanımlayan devletlerin bile somut tedbirler almadığı belirtildi. Avrupa Birliği ülkelerinden PKK’nın Suriye, Türkiye ve Irak’taki uzantılarına katılan Yabancı Terörist sayısının toplamda 547 olduğu kaydedilirken gerçek sayının ise çok daha fazla olduğuna yer verildi. PKK saflarına katılanların en çok olduğu ülkelerin başında 250 militan ile Almanya yer alırken, onu 150 İsviçre ve 50 İsveç takip etti.

TÜRK CAMİLERİNE SİSTEMATİK SALDIRI

Avrupa’da şiddet eylemleri zirve yapan PKK sadece 2018’in 1 Ocak - 15 Mart 2018 tarihleri arasında 20 cami, 8 diplomatik misyon, 9 sivil toplum kuruluşu ve 25 diğerleri olmak üzere Avrupa’daki Türklere yönelik toplam 62 saldırıda bulundu. Saldırıların ülkelere göre dağılımı ise, Almanya 42, Fransa 6, Hollanda 5, İsveç 3, Avusturya 1, Yunanistan 1, İsviçre 1, Danimarka 1, İrlanda 1 ve İngiltere 1 şeklinde oldu.