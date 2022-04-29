Sri Lanka Devlet Başkanı başbakanlık koltuğundaki kardeşini görevden alacak

Eski Devlet Başkanı ve milletvekili Maithripala Sirisena, Rajapaksa ile yaptığı görüşmenin ardından konuya dair değerlendirmelerde bulundu.

Sirisena, Rajapaksa'nın geçici hükümet teklifini kabul ederek ağabeyi Mahinda Rajapaksa'yı başbakanlık görevinden almaya razı olduğunu kaydetti.

Milletvekili Sirisena, Rajapaksa'nın yeni başbakanı ve Parlamentodaki tüm partilerden oluşacak kabineyi belirlemek için ulusal konsey atanmasını da kabul ettiğini belirtti.

Hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da, daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

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FOTOĞRAF 14 Sri Lanka’da ekonomik kriz nedeniyle gıda fiyatlarında meydana gelen artış, temel ihtiyaçların karşılanamaması, akaryakıt sıkıntısı ve elektrik kesintilerine karşı başlayan protestolar haftalardır devam ediyor .Dün akşam saatlerinde Rambukkana kasabasında düzenlenen gösterilerde polis ve göstericiler arasında çatışma çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, polisin protestocuları dağıtmak için gerçi mermi kullanması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2’sinin durumu ağır olmak üzere 12 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Polis sözcüsü Nalin Thalduwa yaptığı açıklamada, polisin göstericilerden saatlerce kapattıkları demiryolu hattından ayrılmalarını istemesinin ardından arbede çıktığını ifade etti. Polisin durumu kontrol altına almak için göstericilere ateş açtığını belirten Thalduwa, polise taş ve farklı nesneler fırlatan göstericileri dağıtmak için gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığını söyledi. Thalduwa, çıkan olaylarda birkaç polisin de yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Sri Lanka Merkez Bankası, geçtiğimiz hafta dış borçların bir kısmının geri ödemesinin askıya aldığını açıklamıştı. Sri Lanka hükümeti geçtiğimiz ay IMF’den yardım talep etmişti. Protestocular, ekonomiyi iyi yönetemediği gerekçesiyle Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın istifasını talep ediyor. Rajapaksa ise istifa etmeyi reddediyor. Sri Lanka’da kriz tırmanıyor: Göstericilerde ölü ve yaralılar var Sri Lanka'da polisin ekonomik kriz nedeniyle hükümeti protesto eden göstericilere gerçek mermiyle müdahale etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.

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Gösterileri "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. OHAL tedbirleri, 5 Nisan'da kaldırılmış ancak ülke genelinde gösteriler devam etmişti.

Güney Asya'daki 21 milyon nüfuslu ada ülkesi SriLanka'nın, 1948'den bu yana en ağır ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.

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