Stoklar elinde patladı

ABD’de Matt Colvin adlı adamın, stokladığı temizlik malzemelerini internetten yüksek fiyata satma hayalleri suya düştü. Alışveriş sitesi, ürünleri fiyat artışı nedeniyle liste dışı bırakınca Colvin, binlerce ürünü bağışlamak zorunda kaldı. Geri kalan ürünlere ise başsavcılık el koydu.
ABD’nin Tennessee eyaletinde yaşayan 36 yaşındaki Matt Colvin isimli adamın, mağduriyeti fırsata çevirme planları elinde patladı. Colvin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle halkın temizlik malzemelerini almaya akın ettiği bir anda, 17 bin 700 adet el temizlik jeli ve ıslak mendil stokladı. Elindeki ürünleri internet üzerinden yüksek fiyata satmak isteyen Colvin’in planlarını alışveriş devi Amazon suya düşürdü.
BAŞSAVCILIK EL KOYDU
Amazon, fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle şahsın satmak istediği malzemelerin tamamını liste dışı bıraktı. Ürünlerden sadece 300 adet satabildiğini belirten Colvin, malzemelerin yüzde 60’ını koronavirüs ile mücadele çalışmaları yürüten yerel kiliseye bağışladı. Geri kalan malzemelere ise eyalet başsavcılığı tarafından el koyuldu. Başsavcılık, el jeli ve ıslak mendil gibi temizlik malzemelerinin Kentucky’de ihtiyaç sahibi halka dağıtılmasını istedi.