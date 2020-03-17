Dünya Stoklar elinde patladı
AMERİKA

Stoklar elinde patladı

ABD’de Matt Colvin adlı adamın, stokladığı temizlik malzemelerini internetten yüksek fiyata satma hayalleri suya düştü. Alışveriş sitesi, ürünleri fiyat artışı nedeniyle liste dışı bırakınca Colvin, binlerce ürünü bağışlamak zorunda kaldı. Geri kalan ürünlere ise başsavcılık el koydu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakkında fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle soruşturma da başlatılan Colvin, acil durum sırasında fiyat arttırdığı yönündeki suçlamalarını ise reddetti.
Hakkında fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle soruşturma da başlatılan Colvin, acil durum sırasında fiyat arttırdığı yönündeki suçlamalarını ise reddetti.

İNTERNETTEN SATACAKTI

ABD’nin Tennessee eyaletinde yaşayan 36 yaşındaki Matt Colvin isimli adamın, mağduriyeti fırsata çevirme planları elinde patladı. Colvin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle halkın temizlik malzemelerini almaya akın ettiği bir anda, 17 bin 700 adet el temizlik jeli ve ıslak mendil stokladı. Elindeki ürünleri internet üzerinden yüksek fiyata satmak isteyen Colvin’in planlarını alışveriş devi Amazon suya düşürdü.

BAŞSAVCILIK EL KOYDU

Amazon, fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle şahsın satmak istediği malzemelerin tamamını liste dışı bıraktı. Ürünlerden sadece 300 adet satabildiğini belirten Colvin, malzemelerin yüzde 60’ını koronavirüs ile mücadele çalışmaları yürüten yerel kiliseye bağışladı. Geri kalan malzemelere ise eyalet başsavcılığı tarafından el koyuldu. Başsavcılık, el jeli ve ıslak mendil gibi temizlik malzemelerinin Kentucky’de ihtiyaç sahibi halka dağıtılmasını istedi.

Çin'den koronavirüsü 15 dakikada tespit eden buluş
FOTOĞRAF 8
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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle tüm dünyanın korkutucu bekleyişi sürüyor.
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Çin'in Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından bu virüse ilişkin yeni bir gelişme yaşandığını açıkladı.
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Büyükelçilik, 15 dakikada sonuç veren bir test üretildiğini duyurdu.
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Bu kit sayesinde virüs bulaşmış kişiler daha hızlı bir şekilde tespit edilecek ve bu kişilere hemen müdahale edilebilecek.
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İlk aşamada parmak ucundan alınan kan, test kitine aktarılıyor.
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Test kitine koyulan kan ile birlikte 15 dakika içerisinde kanda koronavirüsün olup olmadığı anlaşılıyor.
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Çin'in Ankara Büyükelçiliği, ülkelerinde salgın nedeniyle yaşanan toplam can kaybının 3 bin 193 olduğunu bildirirken tespit edilen vaka sayısı 80 bin 824'e yükseldiğini belirtti.
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Tüm dünyaya hızlıca yayılan koronavirüsle ilgili bilimsel çalışmaların sıkı bir şekilde devam ettiği de vurgulandı.
Çin'den koronavirüsü 15 dakikada tespit eden buluş
Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken Çin'in Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından bu virüse ilişkin yeni bir gelişme yaşandığını duyurdu. Dünya genelinde binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü 15 dakikada tespit eden bir test üretildiği açıklandı.

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