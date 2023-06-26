|
Dünya

Stoltenberg duyurdu: Brüksel'de Türkiye-İsveç görüşmesi

İsveç'in NATO üyeliği konusunda Genel Sekreter Jens Stoltenberg'den yeni bir açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri, temmuz ayındaki Vilnius zirvesi öncesi İsveç ve Türkiye arasında Brüksel'de üst düzey toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı.

15:26 . 26/06/2023 Pazartesi
Diğer
Stoltenberg, temmuz ayında İsveç ve Türkiye arasında Brüksel'de üst düzey toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı.

Stoltenberg, temmuz ayında İsveç ve Türkiye arasında Brüksel'de üst düzey toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı.

Litvanya'daki NATO tatbikatlarını izleyen Genel Sekreter Jens Stoltenberg, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda ilerleme sağlamak istediklerini ifade eden Stoltenberg, Brüksel'de İsveç ve Türkiye arasında gerçekleştirilecek toplantıya iki ülkenin Dışişleri Bakanları, İstihbarat Şefleri ve Ulusal Güvenlik Danışmanlarının katılacağını söyledi.

'İsveç'in NATO üyeliği konusunda ilerleme ilerleme sağlamayı umuyoruz'

Brükel'deki bu üst düzey toplantıyla Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliği konusunda ilerleme sağlamayı umduklarını vurguladı. Rusya'daki gelişmeleri değerlendiren Stoltenberg, "Wagner isyanı Rusya'daki rejimin zayıflığını gösteriyor." diye konuştu


#Jens Stoltenberg
#NATO
#İsveç
#Türkiye
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Erzurum Kurban Bayramı Namazı Vakti - 28 Haziran 2023