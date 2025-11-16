Suçluları robotla takip edelim

Tesla ve SapceX’in sahibi Elon Musk’ın suçluların Optimus robotları tarafından takip edilmesi gerektiğini savunan önerisi, ABD’de ana gündemin tartışma konusu oldu. Tesla hissedar toplantısında açıklamalarda bulunan Elon Musk, söz konusu yöntemin gelecekte suçları önlemenin daha insancıl bir yolu olabileceğini söyledi. Musk, toplantıda yaptığı açıklamada belki de insanlara daha insancıl bir şekilde gelecekteki suçları önleyebilecek bir yöntem sunabileceklerini ileri sürdü.

Robotların işlevi hakkında konuşan Musk, "Diyelim ki size ücretsiz bir Optimus veriliyor ve bu robot sizi takip edip suç işlemenizi engelliyor, ama bunun dışında istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Sadece suç işlemeni engelleyecek, hepsi bu. İnsanları hapishaneye falan koymana gerek yok, bence" dedi. Musk, açıklamalarında Optimus robotlarının suçları nasıl engelleyeceğine dair ise herhangi bir bilgi vermedi. Optimum hızda bile yavaş hareket eden robotların gerçek bir suçun önüne nasıl geçebileceği, sistemin finansmanını kimin sağlayacağı ve böyle bir projenin etik sonuçlarının ne olacağına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.