Sudan'da BAE destekli katliamcı HDG ateşkesi kabul etti

Sudan'da BAE destekli Hızlı Destek Güçleri (RSF), ABD öncülüğündeki arabulucu Dörtlü Grup (Quad) tarafından önerilen insani ateşkesi kabul etti.

RSF'nin Perşembe günü teklifi kabul etmesi, grubun 18 aydan uzun süredir kuşatma altında olan El Faşir kentini ele geçirmesinden bir hafta sonra geldi.

RSF, ABD, Mısır, BAE ve Suudi Arabistan'ı kastederek yaptığı açıklamada, "Sudan halkının istek ve çıkarlarına yanıt olarak, Hızlı Destek Güçleri, Dörtlü ülkeler tarafından önerilen insani ateşkesi kabul ettiğini teyit ediyor" dedi.

HDG, "Anlaşmanın uygulanmasını ve düşmanlıkların sona erdirilmesine yönelik düzenlemelerle ilgili görüşmelerin derhal başlatılmasını sabırsızlıkla beklediğini" söyledi.

Sudanlı askeri yetkiliden 'ateşkes' şartı

Sudan ordusu, ABD'nin ateşkes önerisi üzerine yapılan iç toplantının ardından hafta başında savaşa devam edeceğini belirtmişti.

Sudanlı bir askeri yetkili, Associated Press'e yaptığı açıklamada, ordunun yalnızca sivillerin yaşadığı bölgelerden çekilmeyi ve silah bırakmayı içeren bir ateşkesi kabul edeceğini söyledi.

ABD'nin Arap ve Afrika İşleri Kıdemli Danışmanı Mesud Bulos, Salı günü yaptığı açıklamada, Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Güçleri'nin (RSF) prensipte ilk planda anlaşmaya varmasıyla Sudan'da insani bir ateşkes sağlanması için çabaların sürdüğünü söyledi.

ABD'li danışman, Sudan'da tam ateşkes ve ateşkes sonrası aşama için karşılıklı mutabakat sağlamayı amaçlayan mevcut girişimin, Uluslararası Dörtlü'nün Eylül ayında Vaşington'da üzerinde mutabakata vardığı çerçevenin bir parçası olduğunu söyledi.

Komite'den dokuz aylık geçiş süreci önerisi

ABD öncülüğündeki komite ayrıca, Sudan'da bağımsız, sivillerin liderliğinde bir hükümet kurulması için ilk insani ateşkesin ardından 9 aylık bir geçiş süreci başlatılmasını önerdi.

Yerel ve uluslararası kuruluşlar, saldırının Sudan'ın coğrafi bölünmesini daha da derinleştirebileceği uyarısında bulunurken, RSF'nin 26 Ekim'de Kuzey Darfur eyaletinin başkenti El Faşir kentini ele geçirdiğini ve sivillere yönelik katliamlar gerçekleştirdiğini bildirdi.

Sudan ordusu ile RSF arasında 15 Nisan 2023'ten bu yana bölgesel ve uluslararası arabuluculukların sonlandıramadığı bir savaş yaşanıyor.

Çatışmalar binlerce insanın ölümüne ve milyonlarca insanın yerinden edilmesine neden oldu.







