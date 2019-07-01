Sudan'daki gösterilerde 7 kişi yaşamını yitirdi

ÖDBG, "şehitler için kısas ve sivil yönetim" talebiyle ülke genelinde "milyonluk gösteri" çağrısı yaptı.

Hartum'un Şarku Nil bölgesinden konvoylar halinde hareket eden askeri yönetim karşıtları, havalimanı yolu üzerinden ilerleyerek, bir alışveriş merkezinin önünde toplandı. Göstericiler, güvenlik güçleriyle temastan kaçındı. "Sivil yönetim" sloganları atan ve oturma eylemi düzenleyen gruba güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Kalabalık grup müdahalenin ardından ara sokaklara dağıldı.

Protestocular, "Özgürlük, barış ve adalet, sivil yönetim halkın tercihi" şeklinde sloganlar attı.

Sudan Sağlık Bakanlığı, Askeri Geçiş Konseyinin (AGK) yönetimi sivillere devretmesi talebiyle düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 7 kişinin öldüğünü, 27'si açılan ateş sonucu olmak üzere 181 kişinin yaralandığını açıkladı.

Abdulcebbar, yaralananlar arasında 10 askerin olduğunu, 27 kişinin açılan ateş sonucu diğerlerinin ise izdiham ve başka sebeplerden ötürü yaralandığını kaydetti.

İHA Başkent Hartum ve çoğu kentte akşam saatlerinde sokaklarda sükunet hakim olurken, göstericiler evlerine döndü.

Gerçek mermi ile müdahale etti

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi ise yaptığı açıklamada, gösterilerin yaşandığı kentlerde yaralananların sayısının 100'e ulaştığını açıkladı. Açıklamada, güvenlik güçlerinin gösterileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullandığı ifade edildi.

Muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin (ÖDBG) öne çıkan bileşenlerinden Sudan Meslek Odaları, muhalif eylemcilere akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yönelmeleri çağrısı yaptı.

Saraya çıkan çok sayıda köprü ve yolu kapatan güvenlik güçleri, eylemcilerin ilerlemesine izin verilmezken, göstericiler olaysız şekilde dağıldı.

Gösteriler sürerken AGK'den yapılan açıklamada, Afrika Birliğinin girişimi çerçevesinde ÖDBG ile bugünden itibaren müzakerelere hazır olunduğu ifade edildi.

İHA Kalabalık grup müdahalenin ardından ara sokaklara dağıldı.

Çok sayıda kentte gösteriler sürüyor

Başkentin yanı sıra Dungula, Umdurman, Atbera, Port Sudan, Halefa el-Cedide, Kadarif, Kesele, Kadukli, Damazin ve Niyala'nın da aralarında olduğu çok sayıda kentte askeri yönetim karşıtı eylemler düzenlendi.

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Başkent Hartum ve çoğu kentte akşam saatlerinde sokaklarda sükunet hakim olurken, göstericiler evlerine döndü.

ÖDBG, "şehitler için kısas ve sivil yönetim" talebiyle ülke genelinde "milyonluk gösteri" çağrısı yapmıştı.

AGK'dan dün yapılan açıklamada, halka sokağa çıkma çağrılarına itibar etmemesi istenerek, can kayıplarından ÖDBG'nin sorumlu olacağı bildirilmişti.