Sümeyye Erdoğan Bayraktar Filistinliler için düzenlenen oturma eylemine katıldı

Sümeyye Erdoğan Bayraktar
Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifinin, terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Eminönü Meydanı'nda başlattığı 3 günlük sessiz oturma eylemi, Sultanahmet'te 8'inci gününde devam ediyor.
Türkçe, İngilizce ve İbranice "Filistin'de çocuklar ölüyor", "Katil İsrail" yazılı dövizler taşıyan kadınların bugünkü eylemine katılan Bayraktar, eyleme KADEM'le birlikte 74 sivil toplum kuruluşunun destek verdiğini söyledi.
KADEM olarak Filistin'in yanında olduklarını göstermek için Sultanahmet'te olduklarını aktaran Bayraktar, "İsrail bir aydır bütün insani değerleri, bütün uluslararası hukuku çiğneyerek masum insanları katletmeye devam ediyor. Bir ay içinde 10 binden fazla masum insan ne yazık ki katledildi ve bu sayı her gün artıyor." dedi.
Erdoğan, İsrail'in buradaki tek amacının Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması ve kendilerinin o topraklara yerleşmesi olduğunu belirtti. Bu uğurda masum canı almanın, insanları katletmenin İsrail için hiçbir sorun olmadığını, birçok Filistinli politikacının dile getirdiğini aktaran Erdoğan, "Bizler halklar olarak, vatandaşlar olarak, sivil toplum gönüllüleri olarak bu zulüm karşısında sessiz kalamayız." ifadesini kullandı.
Bayraktar, dünyada milyonlarca insanın ayağa kalkarak Filistin'in özgürlüğü için haykırdığını vurgulayarak, STK'lerin üzerine düşen görevin ellerinden ne geliyorsa yaparak, Filistin'in yanında olduğunu göstermek ve İsrail zulmüne karşı durmak olduğunu söyledi.
Zaman zaman gençlerin kendisine "Ne yapabiliriz?" diye sorduğunu belirten Bayraktar, şöyle devam etti:
Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi Sözcüsü Hatice Karasakız da eylemlerinin Sultanahmet'in ardından farklı şekillerde devam edeceğini söyledi.
Eyleme, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Müslüman olup Türkiye'de yaşayan Kanadalı İngilizce öğretmeni Jenny Molendyk Divleli, STK temsilcileri ve gönüllüler katıldı.