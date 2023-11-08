Sümeyye Erdoğan Bayraktar Filistinliler için düzenlenen oturma eylemine katıldı

"Bütün bunların yanında onlara diyorum ki, 'Arkadaşlar alanınız her neyse ne konuda beceriniz varsa ne konuda çalışıyorsanız o alanda bir numara olun. Çok iyi olun, üretin ve üretmeye devam edin.' Çünkü iyi insanlar kötüyle mücadele edebilmek için kötülerden daha üstün daha liyakatli olmak zorunda. Her zaman dünyada nerede bir mazlum varsa onun yanında olmuş bir ülke olarak, hakkı savunmuş bir ülke olarak Türkiye'nin de bağımsızlığı, güçlü olması bizlerin çokça çalışmasına, çokça üretmesine bağlı."