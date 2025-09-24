Yeni Şafak
Sumud’u hedef gösteriyor

04:0024/09/2025, Çarşamba
G: 24/09/2025, Çarşamba
Sumud Filosu’nun yolcuları arasında bulunan Fransız siyaset bilimci Thomas Guenole, Google’ın filodakilerin hayatını tehlikeye attığını söyledi. Guenole, birkaç gündür Google’da arama yapıldığında ilk sıralarda filoyu ‘terörist’ gösteren sahte belgelerin yer aldığını söyledi. Bu içerikler, İsrail’in Google ile yaptığı 45 milyon dolarlık reklam anlaşması gereği yayınlanıyor.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na katılan Fransız siyaset bilimci Thomas Guenole, Google'ın filoya katılan insani yardım çalışanlarının hayatını tehlikeye attığını söyledi. Guenole, yaptığı açıklamada, “Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye gıda ve tıbbi yardım ulaştırmak için yolda olan sivil, uluslararası ve barışçıl bir insani yardım filosu” ifadesini kullandı. Brezilya, Güney Afrika, İspanya ve İrlanda gibi birçok devletin filoya destek verdiğini belirten Guenole, Google'ın filoya katılan insani yardım çalışanlarının hayatını tehlikeye attığını iddia etti. Guenole, son birkaç gündür, arama yapıldığında, Google'da ilk sıralarda filoyu ‘terörist’ olarak tanıtan sahte belgelerin yer aldığına dikkati çekerek, bu içeriklerin sponsorlu olduğunu ve İsrail hükümetinin bunun için Google'a ödeme yaptığını aktardı. Google'ı, Küresel Sumud Filosu'na katılan gemilerdeki gönüllü insani yardım çalışanlarının hayatını tehlikeye atmak için suç ortaklığıyla itham eden Guenole, kamuoyunu bu konudaki şikayetlerini Google'a iletmeye çağırdı.


