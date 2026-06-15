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Suriye'de bakanlığa bağlı kampa saldırı: 2 güvenlik görevlisi öldü

Suriye'de bakanlığa bağlı kampa saldırı: 2 güvenlik görevlisi öldü

18:1915/06/2026, Pazartesi
AA
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Suriye İçişleri Bakanlığı
Suriye İçişleri Bakanlığı

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Rakka'da Bakanlığa bağlı bir kampa saldırı düzenlendiğini belirtti. Düzenlenen saldırıda 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Suriye'nin kuzeyindeki Rakka vilayetinde, İçişleri Bakanlığına bağlı bir kampa düzenlenen intihar saldırısında 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, bazı görevliler de yaralandı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, resmi televizyon kanalı el-İhbariye'ye yaptığı açıklamada, Rakka'da İçişleri Bakanlığına bağlı bir kampa saldırı düzenlendiğini belirtti.

Sözcü, ilk belirlemelere göre saldırıda 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, bazı görevlilerin de yaralandığını ifade etti.

El-İhbariye'ye konuşan adı verilmeyen bir güvenlik kaynağı ise saldırıyı gerçekleştiren kişilerden birinin güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini, diğer saldırganın ise üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiğini söyledi.



#İçişleri Bakanlığı
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