Suriye’de camiye bombalı saldırı

04:0027/12/2025, Cumartesi
Suriye’nin terörle mücadelede kararlı olduğu, bu tür saldırıların devletin güvenliği sağlama, vatandaşları koruma ve saldırılara karışanları adalet önüne çıkarma yönündeki çabalarını engelleyemeyeceği ifade edildi.

Suriye'nin Humus kentindeki İmam Ali Camii'ne cuma namazı esnasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken 18 kişi yaralandı. Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırı ile güvenlik ve istikrarın bozulması, halk arasında kaos ve panik yaratılmasının amaçlandığını açıkladı.

Suriye'de bir camiye cuma namazında saldırı gerçekleştirildi. Suriye resmi ajansı SANA'ya göre, Humus kentindeki Ali Talip Camii’ne daha önce yerleştirilen bombalar namaz esnasında patlatıldı. Suriye Sağlık Bakanlığı Ambulans ve Acil Servis Direktörü Najib al-Naasan yaptığı açıklamada, patlamada 8 kişinin vefat ettiğini, 18 kişinin ise tedavisinin devam ettiğini aktardı. Bir güvenlik kaynağı, ilk incelemelere göre patlamanın caminin içine yerleştirilen patlayıcı düzeneklerden kaynaklandığını ifade etti. Patlamayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


KAOS OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada saldırıya tepki gösterildi. Terör suçu olarak nitelendirilen saldırının, insani ve ahlaki değerlere de açık bir saldırı teşkil ettiği ifade edildi. Suriye halkı arasında güvenlik ve istikrarı bozmayı, kaos ve panik yaratmayı amaçlayan saldırının, "başarısız girişimler zincirinin bir parçası" olduğu kaydedildi. Suriye’nin terörle mücadelede kararlı olduğu, bu tür saldırıların devletin güvenliği sağlama, vatandaşları koruma ve saldırılara karışanları adalet önüne çıkarma yönündeki çabalarını engelleyemeyeceği ifade edildi.


TÜRKİYE’DEN KINAMA MESAJI

Saldırıya yönelik Türkiye’den de kınama mesajları yayımlandı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'nin Humus vilayetinde bugün bir camiye yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını kınıyoruz" denildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, istikrarını, güvenliğini, birlik ve beraberliğini tahkim etme iradesini "tüm tahriklere rağmen" sürdüren Suriye'nin yanında olduğu mesajı verildi. AK Parti Genel Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Kardeş Suriye'nin Humus vilayetinde bir camiye gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyoruz" dedi.



