Suriye'de ikinci devrim: SDG'ye yeni menü

Şam yönetiminin PKK/SDG ile imzaladığı 10 Mart Mutabakatı kağıt üstünde kaldı. Mutabakata uymayınca başlatılan operasyonla Fırat’ın doğusuna çekilmek zorunda kalan terör örgütüne yeni bir anlaşma sunuldu. SDG, 18 Ocak Mutabakatı’na da uymazsa operasyonlara kaldığı yerden devam edilecek.
10 Mart Mutabakatı'na uymayan terör örgütü PKK/YPG/SDG, Şam yönetiminin başlattığı operasyonla Fırat’ın doğusuna süpürüldü. Suriye'deki 10 Mart Mutabakatı kadük kalırken, Şam yönetimi terör örgütüne yeni bir menü sundu. Suriye’nin toprak ve kurumsal bütünlüğünde yeni dönüm noktası, 18 Ocak Mutabakatı. Güvenlik kaynakları, Şam yönetimi ile terör örgütü SDG arasındaki yeni anlaşma metnini Yeni Şafak’a değerlendirdi.
KABUL ETMEZSE DAHA KÖTÜ OLUR
Güvenlik kaynakları, “10 Mart tecrübesi gösterdi ki YPG kendisine sunulan menüyü kabul etmediğinde bir sonraki menü onlar için daha kötü oluyor. Dolayısıyla aslında onlar bakımından makul, akılcı olan bu yeni menüyü kabul etmek” değerlendirmesinde bulundu. Kaynaklar, örgütün kendisine sunulan şartları kabul etmemesi halinde bir sonraki aşamanın daha sert olacağına dikkat çekti.
SDG İÇİNDE KARIŞIKLIK VAR
SDG’nin yeni anlaşmadaki maddelere tam anlamıyla uyması bekleniyor. Aksi halde, operasyonlar kaldığı yerden devam edecek. Mahalle mahalle küçük çaplı operasyonlarla terör örgütü köşeye sıkıştırılıp bitirilecek. SDG’nin anlaşmaya uyup uymayacağı tartışılırken, bu süreçte terör örgütü kendi içindeki karışıklığa da çözüm arayacak. Entegrasyona karşı çıkan ayrılıkçı grubun ikna edilmeye çalışılacağı ya da örgütte kopuşlar yaşanacağı belirtiliyor.
Esed kalıntılarının listesini verecekler
- 18 Ocak Mutabakatı, içeriği açısından 10 Mart Mutabakatı'nı andırsa da önemli farklılıklar içeriyor. İki anlaşma arasındaki en önemli ayrışma noktası, Şam yönetiminin hedeflerine ulaşan bir güvenlik operasyonunun ardından imzalanmış olması. 14 maddeden oluşan metin, bu yönüyle kazanan tarafın perspektifini yansıtıyor. Haliyle operasyon ile elde edilen askeri kazanımlar garanti altına alınıyor. 10 Mart Mutabakatı'nda 3 tümen olarak Suriye ordusuna entegre olması teklif edilen SDG unsurlarının, yeni anlaşmaya göre bireysel olarak Savunma ve İçişleri bakanlıkları bünyesine geçmesi planlanıyor. SDG yönetiminin, Esed rejimi kalıntılarının kendi saflarına katılmasına izin vermeyip bölgedeki eski rejim subaylarının listesini hükümete teslim edecek olması da çok önemli. SDG’nin bu maddeyi kabul etmiş olması, eski rejim kalıntıları ile iş birliği yaptığını kabul ettiği anlamına geliyor. Aynel Arab da (Kobani) ağır silahlardan arındırılacak.
MİT sahadaydı
- Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye’de sivillerin zarar görmemesi için operasyon sürecinde devredeydi. Suriye yönetimi ile yoğun diplomasi yürüten Ankara, hak ihlalleri yapılmaması, bulundukları bölgelerden çekilmek ve teslim olmak isteyen örgüt unsurları ve ailelerin sağlıklı biçimde tahliye edilmeleri için gerekli koordinasyonu sağladı. Sivilleri kalkan olarak kullanan terör örgütüyle mücadelede sivillerin zarar görmemesi için operasyonun daha hassas yürütülmesi sağlandı. Kritik altyapı ve tesislerin hedef alınmaması için yoğun temasta bulunuldu. Suriye yönetiminin yanı sıra ABD başta olmak üzere DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu bileşenleri ve bölge ülkeleri ile diyalog içerisinde olundu.