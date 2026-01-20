Suriye'de ikinci devrim: SDG'ye yeni menü

18 Ocak Mutabakatı, içeriği açısından 10 Mart Mutabakatı'nı andırsa da önemli farklılıklar içeriyor. İki anlaşma arasındaki en önemli ayrışma noktası, Şam yönetiminin hedeflerine ulaşan bir güvenlik operasyonunun ardından imzalanmış olması. 14 maddeden oluşan metin, bu yönüyle kazanan tarafın perspektifini yansıtıyor. Haliyle operasyon ile elde edilen askeri kazanımlar garanti altına alınıyor. 10 Mart Mutabakatı'nda 3 tümen olarak Suriye ordusuna entegre olması teklif edilen SDG unsurlarının, yeni anlaşmaya göre bireysel olarak Savunma ve İçişleri bakanlıkları bünyesine geçmesi planlanıyor. SDG yönetiminin, Esed rejimi kalıntılarının kendi saflarına katılmasına izin vermeyip bölgedeki eski rejim subaylarının listesini hükümete teslim edecek olması da çok önemli. SDG’nin bu maddeyi kabul etmiş olması, eski rejim kalıntıları ile iş birliği yaptığını kabul ettiği anlamına geliyor. Aynel Arab da (Kobani) ağır silahlardan arındırılacak.