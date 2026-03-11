Yeni Şafak
Suriye'de Türkmenler seçime gidiyor

Suriye'de Türkmenler seçime gidiyor

11/03/2026, Çarşamba
G: 11/03/2026, Çarşamba
Suriye'de Türkmenler seçime gidiyor.
Suriye Türkmen Meclisi 14 Mart'ta seçime gidiyor. Türkmen kurultayında yeni başkan ve yönetim kurulu üyeleri de seçilecek.

Beydili Türkmen Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ağca, yeniden inşa sürecindeki Suriye’de yapılacak bu kurultayın Türkmen kimliğinin geleceği açısından hayati önem taşıdığını söyledi. Suriye'de yeni bir dönemin kapısının aralandığını belirten Ağca, "Bu yeni dönemde Türkmenlerin nasıl bir yol izleyeceği, nasıl bir irade ortaya koyacağı ve geleceğe nasıl hazırlanacağı büyük önem taşıyor. Bu bakımdan 14 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan Suriye Türkmen Meclisi Kurultayı yalnızca bir toplantı değil, Türkmen milletinin geleceğine dair önemli bir dönemeç" ifadelerini kullandı.



