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Suriye'de vahşet: Para yoksa işkence var!

Suriye’de Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde her gün yeni bir işkence olayı ortaya çıkıyor. Yıllardır Lübnan’da çalışan Suriyeli Muhammed Hüseyin El-Amash da onlardan sadece bir tanesi.

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Hatice Saka Yeni Şafak
​Suriyede vahşet: Para yoksa işkence var! ​
Üst düzey istihbarat subayı, El-Amash’ı serbest bırakmak için aileden 60 milyon Suriye Lirası istedi.

Suriye’de Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde her gün yeni bir işkence olayı ortaya çıkıyor. Yıllardır Lübnan’da çalışan Suriyeli Muhammed Hüseyin El-Amash da onlardan sadece bir tanesi. El-Amash, Suriye’nin doğusundaki Deyrizor vilayetine bağlı Bağuz kasabasında yaşayan ailesini görmek istiyordu. Uzun yıllardır Lübnan’da bir binanın bekçiliğini yaparak geçimini sağlayan adam, hasrete dayanamadı ve ülkesine dönmeye karar verdi.

Muhammed Hüseyin nEl-Amash öldürüldü.
Muhammed Hüseyin nEl-Amash öldürüldü.

60 MİLYON VERİN

Ancak 5 ay önce evine gitmek için çıktığı yolculuğu tamamlayamadı. Humus şehrinden Deyrizor’a geçerken kontrol noktalarından birinde durduruldu. Rutin kontroller sırasında Esad rejiminin askerleri tarafından tutuklandı. Üst düzey bir istihbarat subayı, aileye ‘60 milyon Suriye Lirası karşılığı oğullarını serbest bırakacaklarını’ söyledi. Gencin ailesi aylarca parayı toplamak için uğraştı ama başaramadı.

CESEDİNİ GÖNDERDİLER

Her şeye rağmen oğullarından güzel bir haber bekleyen aileye iki gün önce El-Amash’ın cesedi teslim edildi. Adının açıklanmasını istemeyen ve yerel haber kaynaklarına konuşan ailenin bir akrabası gencin işkenceden tanınmaz bir hale getirildiğini söyledi.

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