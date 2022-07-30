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Suriye'deki mülteci kamplarında dram: Bir de yangın vurdu

Suriye’nin kuzeyindeki mülteci kampları yangınlarla boğuşuyor. Yıl başından bu yana kamplarda 116 yangın çıktı. 143 çadırın kullanılamaz hale geldiği yangınlarda 4’ü çocuk 7’si kadın 11 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı.

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Hatice Saka Yeni Şafak
Suriyedeki mülteci kamplarında dram: Bir de yangın vurdu
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Suriye’nin kuzeyindeki mülteci kampları yangınlarla boğuşuyor. Yıl başından bu yana kamplarda 116 yangın çıktı. 143 çadırın kullanılamaz hale geldiği yangınlarda 4’ü çocuk 7’si kadın 11 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı. Sivil savunma ekipleri, bazen aynı gün 6 farklı noktada çıkan yangınlara yetişmekte zorlandıklarını belirtti.

  • El-Kanies Kampı Müdürü Ahmed Diab Al Mahmud, yangınların çadır içinde yemek pişirilmesi ve güneş paneli bataryalarının patlaması gibi sebeplerden dolayı yaşandığı bilgisini verdi. Suriye Sivil Savunma Teşkilatı Ekip Direktörü Muhammed El-Hac ise “İlkel ısıtma yöntemleri kullanıldığı ve çadırlarda ateş yakıldığı sürece bu yangınlar bitmeyecek. Sorunun uzun vadeli çözümü mültecilerin evlerine dönmesi. Kısa vadede yapılması gereken ise briket ya da prefabrik konutların inşa edilmesi” dedi.

Mülteci kampındaki yetim kızın yemek hayali gerçek oldu
FOTOĞRAF 7
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İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) , Suriye’deki savaştan kaçan insanların yaşadığı ve yıl boyunca çalışmalarını sürdürdüğü Lübnan’ın Arsal bölgesindeki mülteci kampında Ramazan faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.
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Bu kapsamda çadırları ziyaret ederek hayırseverlerin emanetlerini teslim eden İDDEF ekipleri, Şerif ailesiyle sohbetinde uzun zamandır et yemediklerini ve 14 yaşındaki Sara Merve Şerif’in tavuk yemeyi çok istediğini öğrendi.
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Babasını Suriye’de kaybeden Merve ve diğer yetim çocuklar için harekete geçen İDDEF, Ramazan ayı dolayısıyla 40 yetim için tavuk yemeğinden oluşan iftar yemeği organize etti. Araçlarla kamptan alınan çocuklar Arsal merkezdeki bir restoranda hayalini kurdukları sofrada bir araya geldi.
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Gözyaşları gülücüğe dönüşen Merve ve arkadaşları mutlu bir gün geçirirken yemek sonrası pasta kesildi.
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Merve’nin göz rahatsızlığı olan 64 yaşındaki dedesi Nadir Muhammed Şerif, İDDEF’e yaptığı açıklamada mülteci çadırında üç kişi yaşadıklarını ısınma için verdikleri mazotu kızı ve torunlarıyla paylaştığını ama en çok yanlarında kalan yetim torunu Sara Merve’ye üzüldüğünü söyledi. Dede Şerif, “Etin tadına bakmamız mümkün değil. Birkaç gün önce bize dağıtılan etler sayesinde ilk defa tadına bakabildik. Eğer dağıtmamış olsalardı ne tavuğu ne de eti satın alabilirdik. Gözlerimden rahatsızım ve bir metre ötesini göremiyorum. Çok kötü ve zor vaziyetteyiz. Ramazan ayında yaşam daha da zorlaşıyor. Oruçluyuz ama yemeğe ihtiyacımız var. Babası Suriye’de vefat eden Merve’nin annesi de başka biriyle evlenerek buradan ayrıldı. Merve’ye biz bakıyoruz” dedi.
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İDDEF Lübnan Saha Sorumlusu Resul El Cevad, aralarında Türkmenlerin de bulunduğu Lübnan’ın Suriye sınırındaki mültecilere iftar verdiklerini ifade etti. Mültecileri kamptan özel araçlarla aldıklarını belirten El Cevad, \"İlk gün 40 yetim çocuğa, ikinci gün de 30 yetişkine bir restoranda iftar verdik\" dedi.
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Türkiye’den daha önce Arsal bölgesindeki mültecilere yardım gönderdiklerini ve orada \"Tavuk eti yemek istiyorum\" diyen küçük kızın görüntüsü üzerine bu iftar yemeğini düzenlediklerini kaydeden El Cevad, \"Küçük kızımız ve onunla beraber 40 yetime Türkiye’den getirdiğimiz tavuk eti ile iftar yemenin mutluluğunu yaşadık\" diye konuştu.
Mülteci kampındaki yetim kızın yemek hayali gerçek oldu
Babasını Suriye'de kaybeden Merve ve diğer yetim çocuklar için harekete geçen İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu, Ramazan ayı dolayısıyla 40 yetim için iftar yemeği organize etti. 14 yaşındaki Sara Merve Şerif'in tavuk yemeyi hayal ettiği öğrenildi. Araçlarla kamptan alınan çocuklar Arsal merkezdeki bir restoranda hayalini kurdukları sofrada bir araya geldi.

Suriye’nin kuzeyindeki mülteci kamplarında kuruldukları günden bu yana 986 yangın meydana geldi. Daha büyük felaketler yaşanabileceğine dikkat çeken Suriye Sivil Savunma Teşkilatı yetkilileri, uluslararası insani yardım kuruluşlarının acilen gerçek ve radikal çözümler üretmesi gerektiğinin altını çizdi.

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