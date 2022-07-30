Suriye'deki mülteci kamplarında dram: Bir de yangın vurdu

Merve’nin göz rahatsızlığı olan 64 yaşındaki dedesi Nadir Muhammed Şerif, İDDEF’e yaptığı açıklamada mülteci çadırında üç kişi yaşadıklarını ısınma için verdikleri mazotu kızı ve torunlarıyla paylaştığını ama en çok yanlarında kalan yetim torunu Sara Merve’ye üzüldüğünü söyledi. Dede Şerif, “Etin tadına bakmamız mümkün değil. Birkaç gün önce bize dağıtılan etler sayesinde ilk defa tadına bakabildik. Eğer dağıtmamış olsalardı ne tavuğu ne de eti satın alabilirdik. Gözlerimden rahatsızım ve bir metre ötesini göremiyorum. Çok kötü ve zor vaziyetteyiz. Ramazan ayında yaşam daha da zorlaşıyor. Oruçluyuz ama yemeğe ihtiyacımız var. Babası Suriye’de vefat eden Merve’nin annesi de başka biriyle evlenerek buradan ayrıldı. Merve’ye biz bakıyoruz” dedi.