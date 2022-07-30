Suriye'deki mülteci kamplarında dram: Bir de yangın vurdu
Suriye’nin kuzeyindeki mülteci kampları yangınlarla boğuşuyor. Yıl başından bu yana kamplarda 116 yangın çıktı. 143 çadırın kullanılamaz hale geldiği yangınlarda 4’ü çocuk 7’si kadın 11 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı.
Suriye’nin kuzeyindeki mülteci kampları yangınlarla boğuşuyor. Yıl başından bu yana kamplarda 116 yangın çıktı. 143 çadırın kullanılamaz hale geldiği yangınlarda 4’ü çocuk 7’si kadın 11 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı. Sivil savunma ekipleri, bazen aynı gün 6 farklı noktada çıkan yangınlara yetişmekte zorlandıklarını belirtti.
El-Kanies Kampı Müdürü Ahmed Diab Al Mahmud, yangınların çadır içinde yemek pişirilmesi ve güneş paneli bataryalarının patlaması gibi sebeplerden dolayı yaşandığı bilgisini verdi. Suriye Sivil Savunma Teşkilatı Ekip Direktörü Muhammed El-Hac ise “İlkel ısıtma yöntemleri kullanıldığı ve çadırlarda ateş yakıldığı sürece bu yangınlar bitmeyecek. Sorunun uzun vadeli çözümü mültecilerin evlerine dönmesi. Kısa vadede yapılması gereken ise briket ya da prefabrik konutların inşa edilmesi” dedi.
Suriye’nin kuzeyindeki mülteci kamplarında kuruldukları günden bu yana 986 yangın meydana geldi. Daha büyük felaketler yaşanabileceğine dikkat çeken Suriye Sivil Savunma Teşkilatı yetkilileri, uluslararası insani yardım kuruluşlarının acilen gerçek ve radikal çözümler üretmesi gerektiğinin altını çizdi.