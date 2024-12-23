Suriye'deki yeni yönetimde Türkiye izi

Suriye'deki kritik pozisyonlara Türkiye’de okumuş isimlerin veya Suriye Milli Ordusu komutanları getiriliyor. Bu çerçevedeki en önemli atamalardan birisi Suriye Milli Ordusu'na bağlı Cephe Şamiye'nin Genel Komutanı Azzam Garib’in, Halep Valisi olarak atanması oldu. 2019 yılında ise Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tefsir alanında yüksek lisans eğitimi yapan Garib’in, çok iyi derecede Türkçe bilmesi ve Türk kültürüne olan yakınlığı dolayısıyla Türkiye ile bağların güçlenmesi noktasında kilit rol oynayacağı belirtiliyor.

Esaad Hasan El-Şiybani

ÖZGEÇMİŞLERİNDE TÜRKİYE DETAYI

Suriye'deki yeni yönetimde Dışişleri Bakanı olarak görev alacak isim Esaad Hasan El-Şiybani olarak belirlenirken El-Şiybani’nin de öz geçmişinde Türkiye detayı dikkat çekiyor. El-Şiybani 1987'de Haseke vilayetinde doğdu, Şam'da yaşadı ve 2009 yılında Şam Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Türkiye'de Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden 2022 yılında siyaset bilimi ve dış ilişkiler alanında yüksek lisans derecesi ve 2024 yılında aynı uzmanlık alanında doktora derecesi aldığı biliniyor.

Ayşe El-Debs

RESMİ POZİSYONA ATANAN İLK KADIN

Türkiye’ye sığınan Suriyeliler tarafından kurulan Suriyeli Dernekler Platformu’nun Başkanı ve Türk vatandaşı Ayşe Seyidoğlu (Ayşe Eldibs), Suriye’nin yeni hükümetinde Kadın İşleri Ofisi Başkanı olarak atandı. Ayşe El-Debs, Suriye’nin yeni yönetimi tarafından resmi bir pozisyona atanın ilk kadın sorumlusu oldu. Debs’in Türkiye’de yaşadığı ve dernek başkanı olduğu bildiriliyor.

Amir El-Şeyh Ebu Ubeyde

ŞAM KIRSALININ VALİSİ AHRAR-UŞ ŞAM’DAN

Muhalif grupların önemli destekçilerinden biri olan Ahrar-uş Şam Komutanı Amir El-Şeyh Ebu Ubeyde, Şam Kırsalı Valisi olarak atandı. Ahrar-uş Şam, HTŞ öncülüğünde İdlib’de hazırlanan ve zafere ulaşan devrimde de öncü rol oynamıştı. 2020'de, Ahrar uş-Şam'ın ikiye ayrılmasını önlemek için Türkiye'nin arabuluculuğunun bir parçası olarak lider olarak atanan Ebu Ubeyde, muhalif gruplarının içindeki 2. önemli isim olarak biliniyor. Mahir Muhammed Mervan, Şam Valisi olarak atanırken Ahmet İsa El-Şeyh ise İdlib Valisi, Hüseyin Selame Akidi ise Deyrizzor Valisi olarak görev yapacak.

Hasan Suffan

SEDNAYA’DAN CEPHEYE

Öte yandan Halep’in yanı sıra önemli bir liman şehri olan Lazkiye Valiliği'ne Hasan Suffan atandı. Hayatının çoğunu Lazkiye'de ve Sednaya Hapishanesi'nde geçiren Suffan, önemli askeri başarılara sahip bir isim olarak bir dönem Ahrar-uş Şam liderliğini yaptı.

Bingöl’den hayırlı olsun ziyareti

Suriye Geçiş Hükümeti’nin Halep Valisi olarak atadığı Azzam Garib’i Bingöl Üniversitesi’nde okuduğu yıllardan tanıyan arkadaş ve hocaları anlattı. İlahiyat Fakültesi’nde yüksek lisans yapan Garib’i çalışkan, ağırbaşlı ve saygılı biri olarak değerlendiren arkadaş ve hocaları, ziyaretine gitmeyi planlıyor. Halep’te Diş Fakültesi’nde mezun olduktan sonra 2019’da Türkiye’ye gelen Garib’in aslen İdlipli olduğu öğrenildi. Bingöl’de kiralık bir evde kalan Garib, derslerine düşkün, araştırmacı olarak biliniyor. Hocaları, çalışkan ve iyi bir araştırmacı olduğunu ifade ettikleri Garib’in kısa sürede anlaşılır bir Türkçe konuştuğunu belirttiler. Garib’i tanıyan Bingöllüler ise, beyefendi, sakin ağırbaşlı olarak değerlendirdi.







