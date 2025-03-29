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Suriye'den Ramazan Bayramı ve son oruç kararı

Suriye'den Ramazan Bayramı ve son oruç kararı

20:3829/03/2025, Cumartesi
G: 29/03/2025, Cumartesi
AA
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Suriye, Ramazan Bayramı'nın ilk gününü pazartesi idrak edecek.
Suriye, Ramazan Bayramı'nın ilk gününü pazartesi idrak edecek.

Türkiye ve İslam coğrafyasının çok büyük bölümü yarın Ramazan Bayramı'nın birinci gününü idrak etmeye hazırlanırken, Suriye dikkat çeken bir karar aldı. Buna göre Suriye'de pazar günü Ramazan ayının son orucunun tutulacağı; bayramın birinci gününün ise pazartesi günü idrak edileceği bildirildi.

Suriye'de Ramazan Bayramı'nın pazartesi günü kutlanacağı bildirildi.

Suriye Haber Ajansı SANA'ya göre, Şam yönetiminin ilgili kurumu, ülkede pazar günü ramazan ayının son orucunun tutulacağını açıkladı.

Kurum, Ramazan Bayramı'nın ilk gününün pazartesi olacağını belirtti.



#Ramazan Bayramı
#Suriye
#Oruç

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