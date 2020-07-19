Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Suriyenin Azez ilçesinde bomba yüklü araçla saldırdılar 4 ölü, 20 yaralı
ORTADOĞU

Suriye'nin Azez ilçesinde bomba yüklü araçla saldırdılar: 4 ölü, 20 yaralı

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde, bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil yaralandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kilis’in karşısında yer alan Azez’in Siccu köyünde bomba yüklü aracın infilak ettirilmesiyle çevrede hasar meydana gelirken yaralılar Azez ve Türkiye'deki hastanelere nakledildi.

Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak siviller zarar gördüğü için örgütün bunu üstlenmekten kaçındığını bildiriyor.

Azez’de bomba yüklü araç patladı: 3 ölü, 10 yaralı
OYNAT 00:00
Azez’de bomba yüklü araç patladı: 3 ölü, 10 yaralı
Suriye'nin Azez kentinde bulunan Sacu kasabasındaki Al-Salama sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Patlamanın etkisi ile bölgede yangın çıktı. Sivil savunma ekipleri yangına müdahale ederken, arama-kurtarma çalışmalarına ise devam ediyor.


  • Sabah saatlerinde Afrin ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu aracına yerleştirilen bomba infilak etmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

İkna edilen PKK'lı terörist teslim olduktan sonra gözyaşları ile ailesine kavuştu
GÜNDEM
İkna edilen PKK'lı terörist teslim olduktan sonra gözyaşları ile ailesine kavuştu

HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı: Çok istiyorsanız kendi çocuklarını gönderin dağa
GÜNDEM
HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı: Çok istiyorsanız kendi çocuklarını gönderin dağa
Abone Ol Google News
11ler belli oldu

11'ler belli oldu

​Sezonun son derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Kadrolar açıklandı

Kadrolar açıklandı

​Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u ağırlıyor.
Bomba yüklüaraçla saldırdılar

Bomba yüklü
araçla saldırdılar

Suriye'nin Azez ilçesindeki saldırıda 4 sivil öldü.
Bu kasabada<br>evler parlıyor

Bu kasabada
evler parlıyor

Binalar gök taşının düştüğü yere kuruldu.
Üç gündür aranıyor

Üç gündür aranıyor

Üniversiteli Pınar Gültekin kayıplara karıştı.
Yüzlerce <br>sandalye getirildi

Yüzlerce
sandalye getirildi

​Seyircisi en az takımdan dikkat çeken hazırlık.
Alman papazdan<br>Ayasofya çıkışı

Alman papazdan
Ayasofya çıkışı

"İbadete açılmasında sizi üzen ne olabilir?"
Erdoğan Ayasofya Camii'nde

Erdoğan Ayasofya Camii'nde

​24 Temmuz'daki ilk cuma namazı öncesi incelemelerde bulundu.

​HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

​Amerika'da ortaya çıktı.

​"Şerefsiz genel başkanınıza bakın" sözleri infiale neden oldu.

Denize girmek isteyenlerden zorla para istiyorlar.

​Kavurucu sıcaklıkta girebilmek için beklediler.

​LGS'ye giren öğrencilere online danışmanlık.
Hain tuzaklara <br>tam koruma

Hain tuzaklara
tam koruma

Pars 6x6 mayına karşı korumalı aracın ilk montajı.
Kızlar mektebi:<br>Duhteran-ı Hümayun

Kızlar mektebi:
Duhteran-ı Hümayun

​İçine girenleri ilim ve kültürle harmanlayan harem nasıl bir yerdi?

Vatan haini Enes Kanter'e dersini milliler verdi.
Alman papazdan, Ayasofya tartışmalarına 'iki yüzlülük' eleştirisi: Biz 1453'te kaybettik
Gündem

Alman papazdan, Ayasofya tartışmalarına 'iki yüzlülük' eleştirisi: Biz 1453'te kaybettik

Ayasofya'nın yeniden cami statüsüne getirilmesi dünyanın gündemine oturdu. Müslüman alemini sevince boğan haber, Hristiyan dünyasını rahatsız etti. Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülme kararı hakkında "derin acı duyduğunu" söylemişti. Ancak bu ifadelere tokat bir gibi cevap Almanya'nın tanınmış Cizvit papazlarından, İslam dini konusunda araştırmaları bulunan Felix Körner'den geldi. "Atatürk tarafından laiklik nedeniyle sadece bir ziyaret yeri olarak kullanılan ve mabet olarak kullanılmayan bir müzenin şimdi tekrar bir ibadethane haline geldiğini düşündüğünüzde sizi üzen ne olabilir?" diyen Körner, "Dindar birisine bu acı vermez, bu sadece mutlu edebilir. Bence bu iki yüzlülük. Bu beni rahatsız ediyor çünkü biz kutsal bilgelik kilisesini 1453'te kaybettik" ifadelerini kullandı.
HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı: Çok istiyorsanız kendi çocuklarını gönderin dağa
Gündem

HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı: Çok istiyorsanız kendi çocuklarını gönderin dağa

Çocuklarının HDP aracılığı ile dağa kaçırılarak PKK'ya teslim edildiği iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbetine bir aile daha katıldı. 5 yıl önce 13 yaşındayken kandırılarak PKK'ya götürülen Mehmet Aydın’ın babası Nihat Aydın, oğlunun sabah okula giderken dağa götürüldüğünü belirterek, ailelerden cesaret alıp oturma eylemine katıldıklarını söyledi. Aydın, "İnşallah biz de oğlumuza kavuşuruz. Kendi yöneticilerinden birinin çocuğu dağda var mı acaba? Kendi çocukları başka okullarda, güzel okullarda okurken, bizim çocukları da dağa götürüyorlar. Garibanların çocuklarını dağa götürüyorlar. Sizin çocuklarınız niye gitmiyor peki? Eğer çok istiyorsanız kendi çocuklarınızı, kendi akrabalarınızı gönderin dağa" diyerek HDP ve PKK'ya sitem etti.
Göztepe'den hakem isyanı: Futbol tarihinde bu kararın örneği var mıdır?
Spor

Göztepe'den hakem isyanı: Futbol tarihinde bu kararın örneği var mıdır?

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Galatasaray maçındaki hakem yönetimini eleştirdi. İptal edilen gol pozisyonu hakkında konuşan Sepil, "Dünya futbol tarihinde böyle bir kararın örneği var mıdır? Bu tür kararlara imza atan sistemle Türk futbolunu nasıl geliştireceğimizi, nereye götüreceğimizi artık cesur bir şekilde tartışmak ve doğru kararların alınması adına çalışmak zorundayız" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.