Suriye'nin Haseke Valiliği görevine Nureddin Ahmed İsa atandı

21:0413/02/2026, Cuma
AA
Suriye Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Devrik rejim döneminde Kamışlı'da Telekominikasyon Müdürlüğü yapan Nureddin Ahmed İsa, Haseke Valiliği görevine atandı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Haseke Valiliği görevine Nureddin Ahmed İsa atandı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı 2026/30 Sayılı Kararnamesinde,
"Nureddin Ahmed İsa, Haseke Valisi olarak atanmıştır."
ifadesi yer aldı.

Haseke ili Kamışlı beldesinden 1969 doğumlu Elektronik Mühendisi İsa, Devrik rejim döneminde Kamışlı'da Telekominikasyon Müdürlüğü yaptı.

Terör örgütü YPG'nin işgali döneminde, örgütün elindeki Alya Hapishanesinin Müdürlüğü görevinde bulundu.

Nureddin Ahmed İsa'nın adı, 2015'te Tel Hamis ve Tel Barak'taki Arap katliamlarıyla anılıyor.




