'Dünden Bugüne Suriye Türkmenleri' Sempozyumu ve Fotoğraf Sergisi yoğun katılımla gerçekleştirildi

Saliha Engin
11:139/02/2026, Pazartesi
G: 9/02/2026, Pazartesi
Resmî açılışı yapılan programa; önceki dönem İçişleri Bakanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Şimşek, önceki dönem Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Onat, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Mehmet Acar, MHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Tarık Karataş, Türk dünyasının farklı bölgelerinden sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve aşiret reisleri katıldı.
Resmî açılışı yapılan programa; önceki dönem İçişleri Bakanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Şimşek, önceki dönem Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Onat, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Mehmet Acar, MHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Tarık Karataş, Türk dünyasının farklı bölgelerinden sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve aşiret reisleri katıldı.

Beydili Türkmen Derneği tarafından düzenlenen “Dünden Bugüne Suriye Türkmenleri” Sempozyumu ve Fotoğraf Sergisi, 7 Şubat’ta İstanbul Bayrampaşa Millet Bahçesi’nde geniş katılımla gerçekleştirildi. Programda, Suriye Türkmenlerinin tarihî varlığı, kültürel kimliği, maruz kaldıkları baskılar, savaş sürecinde yaşanan insani dramlar ve göç olgusu ele alındı.

Program, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Türkmen Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Türkmen şehitlerini anma temalı video gösterimi ve Suriye’de yaşanan savaş sürecini anlatan sunumlar gerçekleştirildi. Sempozyum bölümünde akademik değerlendirmelerle Suriye Türkmenlerinin tarihsel kökleri ve güncel sorunları ele alındı.

Programda konuşan Beydili Türkmen Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ağca, serginin ve sempozyumun sıradan bir etkinlik olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

  • “Bugün burada açılışını yaptığımız bu sergi ve sempozyum, bir milletin hafızası, bir halkın mücadelesi ve bir davanın tarihidir. Bizler Suriye topraklarında misafir değiliz. Halep’ten Bayırbucak’a, Hama’dan Humus’a kadar köklü bir geçmişin sahibiyiz. Ancak bu tarihî varlığımız yıllarca baskı ve inkâr politikalarına maruz kalmıştır. Buna rağmen Türkmenler, onurlu duruşundan asla vazgeçmemiştir.”

Ağca konuşmasında, Suriye Türkmenlerinin savaş sürecinde büyük bedeller ödediğini belirterek, “Binlerce şehit verdik, şehirlerimiz yıkıldı, insanlarımız göçe zorlandı. Ancak zulme boyun eğmedik. Çünkü biliyoruz ki zulüm ile abad olunmaz” dedi.

Serginin yalnızca geçmişi anlatmadığını, aynı zamanda geleceğe dair bir umut taşıdığını ifade eden Ağca, bu çalışmanın ilerleyen süreçte Suriye’nin farklı şehirlerinde de sergilenmesinin hedeflendiğini belirtti. Ağca ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Suriye Türkmenlerine verdiği desteğin tarihe not düştüğünü vurguladı.

Suriye Türkmenlerinin tarihî mücadelesini belgeleyen fotoğrafların yer aldığı sergi, 28 Şubat tarihine kadar Bayrampaşa Millet Bahçesi’nde ziyaretçilere açık olacak. Beydili Türkmen Derneği yetkilileri, tüm vatandaşları bu anlamlı sergiyi ziyaret etmeye davet etti.

Programın hayata geçirilmesine katkı sunan Bayrampaşa Kaymakamlığı ve Bayrampaşa Belediyesi başta olmak üzere tüm kurum ve paydaşlara teşekkür edildi.

#Selim Şimşek
#Süleyman Soylu
#Dünden Bugüne Suriye Türkmenleri
