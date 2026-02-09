'Dünden Bugüne Suriye Türkmenleri' Sempozyumu ve Fotoğraf Sergisi yoğun katılımla gerçekleştirildi

“Bugün burada açılışını yaptığımız bu sergi ve sempozyum, bir milletin hafızası, bir halkın mücadelesi ve bir davanın tarihidir. Bizler Suriye topraklarında misafir değiliz. Halep’ten Bayırbucak’a, Hama’dan Humus’a kadar köklü bir geçmişin sahibiyiz. Ancak bu tarihî varlığımız yıllarca baskı ve inkâr politikalarına maruz kalmıştır. Buna rağmen Türkmenler, onurlu duruşundan asla vazgeçmemiştir.”