Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey'de tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kurulacak

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Amerika utanç duysun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Boğaziçi Üniversitesi’nde olanları kınıyoruz” diyen ABD’ye tepki gösterdi ve Senato baskınından sonra yaşananları hatırlattı: Senato basanları ‘terörist’ ilan edenlerin, Türkiye’de rektörlük basmaya kalkanları ‘hak arayıcısı’ olarak göstermesindeki ikiyüzlülük, bize asıl sorumluluklarımızı unutturamaz. Amerika’ya ben şunu söylerim: Seçim öncesinde Amerika’daki olaylardan demokrasi adına hiç utanç duymuyor musunuz?