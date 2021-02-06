Dünya Suriyenin kuzeyindeki Çobanbeyde tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kurulacak
ORTADOĞU

Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey'de tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kurulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey beldesinde tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kurulacak.

Haber Merkezi AA
Yüksekokul, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olacak.
Yüksekokul, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olacak.

Cumhurbaşkanı kararıyla Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey beldesinde tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kurulacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Suriye'nin kuzeyinde Çobanbey Tıp Fakültesi ile Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açılacak.

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Söz konusu karar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 39'uncu ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun ek 30'uncu ve ek 158'inci maddeleri gereğince verildi.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Türkiye tarafından daha öce Çobanbey Hastanesi inşa edilmişti.

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