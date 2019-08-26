Suriye'nin kuzeyine 4 TSK üssü: Her ABD askerine karşı 2 Türk askeri

Türkiye ile ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde kurmak üzere anlaştığı güvenli bölgenin ayrıntılarına ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg’in 'Türk yetkililere' dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı birlikleri Fırat'ın doğusuna götürmeyi önerdiğini fakat ABD'nin buna karşı çıktığı iddia edildi. Ankara'nın ‘güvenliği sağlamak için gerekli gördüğü sayıda asker gönderme’ taleplerinin de reddedildiği, bunun yerine her bir Amerikan askerine karşı bölgede iki Türk askeri konuşlandırılması konusunda anlaşıldığı ileri sürüldü.



Türkiye derinleştirilmesini istiyor

Bloomberg'e konuşan Türk yetkililer, güvenli bölgenin sınırdaki Tel Abyad ile Rasulayn arasında 125 kilometre uzunluğunda ve 15 kilometre derinliğinde olacağını açıkladı. Türkiye’nin oluşturulacak bölgeyi ‘sadece bir başlangıç’ olarak gördüğünü belirten yetkililer, Ankara’nın terör örgütü YPG’nin daha derinlere çekilmesini istediğini vurguladı. Yetkililer, ‘güvenli bölgenin gelecekte derinleştirilmemesi ve sınır hattı boyunca genişletilmemesi’ halinde, Türkiye’nin ‘tek taraflı bir harekât’ başlatabileceğini belirtti. Yetkililer ayrıca, Türkiye’nin Irak sınırı ile Fırat Nehri arasındaki sınır bölgesinde, 15 bin YPG'li teröristle mücadele için 10 tabur asker konuşlandırdığını da ekledi.





Türkiye 4 üs kuracak

Yetkililer, ABD ile Türkiye arasında ortak devriye görevlerinin bir ay içinde başlayacağını vurgulayarak, bölgede yerel bir güvenlik gücü oluşturulmadan önce Türkiye'nin 4 üs kuracağını açıkladı.

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İHA'lar olacak

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçaklarının bölgede uçmasının kabul edilmediği, ancak Fırat’ın doğusunda gözlem noktaları için silahlı insansız hava araçlarının (İHA) görev yapacağı belirtildi.

'YPG güvenli bölgeden çekilsin'

Yetkililerin verdiği detaylarda, Türkiye'nin, terör örgütü YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesini, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulundurduğu ağır silahları toplamasını, terör örgütü YPG'nin güçlendirdiği mevzileri ile tünellerin yok edilmesini istediği de bildirildi.





GÜNDEM Ortak harekât başladı