Dünya Suriyenin kuzeyine 4 TSK üssü Her ABD askerine karşı 2 Türk askeri
ORTADOĞU

Suriye'nin kuzeyine 4 TSK üssü: Her ABD askerine karşı 2 Türk askeri

Suriye'nin kuzeyine 4 TSK üssü: Her ABD askerine karşı 2 Türk askeri

Milli Savunma Bakanlığı ile ABD'li yetkililer arasında gerçekleştirilen güvenli bölge görüşmelerinde, Tel Abyad ve Rasulayn arasına 4 üs kurulacağı, her bir ABD askerine karşı 2 Türk askeri konuşlandırılacağı kararının alındığı ileri sürüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Suriye'deki Türk askerleri.
Suriye'deki Türk askerleri.

Türkiye ile ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde kurmak üzere anlaştığı güvenli bölgenin ayrıntılarına ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg’in 'Türk yetkililere' dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı birlikleri Fırat'ın doğusuna götürmeyi önerdiğini fakat ABD'nin buna karşı çıktığı iddia edildi. Ankara'nın ‘güvenliği sağlamak için gerekli gördüğü sayıda asker gönderme’ taleplerinin de reddedildiği, bunun yerine her bir Amerikan askerine karşı bölgede iki Türk askeri konuşlandırılması konusunda anlaşıldığı ileri sürüldü.

Türkiye derinleştirilmesini istiyor

Bloomberg'e konuşan Türk yetkililer, güvenli bölgenin sınırdaki Tel Abyad ile Rasulayn arasında 125 kilometre uzunluğunda ve 15 kilometre derinliğinde olacağını açıkladı. Türkiye’nin oluşturulacak bölgeyi ‘sadece bir başlangıç’ olarak gördüğünü belirten yetkililer, Ankara’nın terör örgütü YPG’nin daha derinlere çekilmesini istediğini vurguladı. Yetkililer, ‘güvenli bölgenin gelecekte derinleştirilmemesi ve sınır hattı boyunca genişletilmemesi’ halinde, Türkiye’nin ‘tek taraflı bir harekât’ başlatabileceğini belirtti. Yetkililer ayrıca, Türkiye’nin Irak sınırı ile Fırat Nehri arasındaki sınır bölgesinde, 15 bin YPG'li teröristle mücadele için 10 tabur asker konuşlandırdığını da ekledi.


Türkiye 4 üs kuracak

Yetkililer, ABD ile Türkiye arasında ortak devriye görevlerinin bir ay içinde başlayacağını vurgulayarak, bölgede yerel bir güvenlik gücü oluşturulmadan önce Türkiye'nin 4 üs kuracağını açıkladı.

REKLAM

İHA'lar olacak

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçaklarının bölgede uçmasının kabul edilmediği, ancak Fırat’ın doğusunda gözlem noktaları için silahlı insansız hava araçlarının (İHA) görev yapacağı belirtildi.

'YPG güvenli bölgeden çekilsin'

Yetkililerin verdiği detaylarda, Türkiye'nin, terör örgütü YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesini, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulundurduğu ağır silahları toplamasını, terör örgütü YPG'nin güçlendirdiği mevzileri ile tünellerin yok edilmesini istediği de bildirildi.


Ortak harekât başladı
GÜNDEM
Ortak harekât başladı

Güvenli Bölge görüşmeleri tamamlandı
GÜNDEM
Güvenli Bölge görüşmeleri tamamlandı
Kayıt parası soygunu!

Kayıt parası soygunu!

Velilerden para isteyen idareciler hakkında soruşturma.
İsrail belasını arıyor

İsrail belasını arıyor

İsrailli siyasetçilerin seçim öncesi 'Türkiye' düşmanlığı kabardı.
Onaylarsa iki yıldız geliyor

Onaylarsa
iki yıldız geliyor

​Galatasaray'da sürpriz transfer hareketliliği.
Kursaklarında bırakacağız

Kursaklarında bırakacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde konuştu.
Tahran'a yeni mesaj

Tahran'a yeni mesaj

​Trump, İran'la masaya oturmak istediklerini söyledi.
Faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü

​Selin vurduğu Terme'de köprü çöktü, 2 kişi yaralandı.

FETÖ'nün kritik <br>ismi tutuklandı

FETÖ'nün kritik
ismi tutuklandı

Emniyet ve MİT'in ortak operasyonu ile yakalanmıştı.
Veliler<br>kapıya dayandı

Veliler
kapıya dayandı

​İstanbul'da 16 bin liraya kayıt alan özel kolej şubelerini kapatınca yüzlerce kişi mağdur oldu.
Çin malı Mercedes

Çin malı Mercedes

Çuval dolusu para verip aldı, hayatı kabusa döndü.
Kara birliklerimiz <br>de girecek

Kara birliklerimiz
de girecek

Cumhurbaşkanı, büyük zaferin 948. yılı programında konuştu.
Bebeğini<br> kucağına aldı

Bebeğini
kucağına aldı

Doğumdan sonra eşi hastanede bıçaklanmıştı.
Tamamı satıldı

Tamamı satıldı

​İran'dan kriz çıkartan tanker için flaş açıklama.
Dilekçelerini onayladık

Dilekçelerini onayladık

​Bakan Akar'dan 'generallerin istifası' açıklaması.
İsrail-Suriye<br> karşı karşıya

İsrail-Suriye
karşı karşıya

​İsrail, Suriye topraklarına hava saldırısında bulundu.
Işık göründü<br>

Işık göründü

"Bir yıl sonra ölüm yolu olmaktan çıkacak."
Türkiye asla<br>geri dönmeyecek

Türkiye asla
geri dönmeyecek

​Enerji Bakanı Dönmez'den Doğu Akdeniz mesajı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.