Suriye'nin kuzeyine 4 TSK üssü: Her ABD askerine karşı 2 Türk askeri Suriye'nin kuzeyine 4 TSK üssü: Her ABD askerine karşı 2 Türk askeri Milli Savunma Bakanlığı ile ABD'li yetkililer arasında gerçekleştirilen güvenli bölge görüşmelerinde, Tel Abyad ve Rasulayn arasına 4 üs kurulacağı, her bir ABD askerine karşı 2 Türk askeri konuşlandırılacağı kararının alındığı ileri sürüldü.

Haber Merkezi 26 Ağustos 2019, 12:27 Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019, 16:01 Yeni Şafak