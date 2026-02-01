Suriye’ye dönüş teşvik edilmeli

Cihannüma Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Dijital Hafıza Derneği, Suriye için yol haritası niteliğinde bir rapor hazırladı. “Suriye Raporu: Öngörüler, Teklifler ve Çözümler” adlı rapor, dün Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Yerleşkesi’nde düzenlenen toplantıda açıklandı. Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde hazırlanan rapor, 2011’de başlayan iç savaşın ve 2024 sonunda yaşanan devrimin ardından yeni dönemi bütüncül bir perspektifle ele alıyor. Ülkenin yeniden inşasına yönelik kısa, orta ve uzun vadeli yol haritası ortaya koyan raporda, Suriye’nin yeniden ayağa kalkmasının yalnızca fiziksel inşa değil, güven, adalet ve birlikte yaşama iradesinin yeniden tesisi ile mümkün olacağı vurgulanıyor. İşte raporda yer alan önerilerden bazıları: