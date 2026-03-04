Yeni Şafak
Suudi Arabistan 2 seyir füzesi ve 9 İHA’nın engellendiğini açıkladı

07:534/03/2026, Çarşamba
Al-Kharj bölgesine fırlatılan 2 seyir füzesi başarıyla önlenerek imha edildi.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, 2 seyir füzesi ile 9 insansız hava aracının önlendiğini açıkladı.

İran, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine misilleme yapmayı sürdürürken, Suudi Arabistan bir kez daha hava saldırılarının hedefi oldu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada, başkent Riyad’ın güneyindeki bir bölgeye 2 seyir füzesi ile saldırı gerçekleştirildiği belirtilerek
"Al-Kharj bölgesine fırlatılan 2 seyir füzesi başarıyla önlenerek imha edilmiştir"
denildi.

Ayrıca ülke hava sahasına girdiği tespit edilen 9 İHA’nın da imha edildiği aktarıldı. Saldırıların kim tarafından gerçekleştirildiğine dair bilgi verilmedi.

